انهيار غريب لصفقة انضمام مدافع فينورد إلى النصر السعودي

أكد ريموند سالومون المتحدث باسم نادي فينورد الهولندي أن صفقة انتقال مدافع النادي ديفيد هانكو إلى نادي النصر السعودي ألغيت في المرحلة الأخيرة.

وودّع قلب هانكو زملاءه في فينورد، وسافر إلى النمسا للانضمام إلى معسكر الفريق السعودي.

وأفادت صحيفة ماركا أن الأمور انقلبت رأسا على عقب عندما وصل هانكو إلى فندق سالفيلدن بالنمسا، حيث كان يقيم نادي النصر، ووفقا لفينورد، لم يُسمح لهانكو بالإقامة هناك ولم يكن من المتوقع حضوره التدريب.

وكان من المقرر أن يحصل فينورد على مبلغ قياسي يتجاوز 35 مليون يورو مقابل قلب الدفاع السلوفيني، الذي كان محل اهتمام نادي النصر سابقا لكن الصفقة ألغيت من طرف الفريق السعودي من دون سابق إنذار.

🚨🟡🔵 David Hancko to Al Nassr, here we go! Deal in place for defender to join Saudi Pro League side.

€33m plus add-ons transfer fee agreed with Feyenoord, after long negotiations.

Contract until June 2028 for the defender, as @Santi_J_FM reports. pic.twitter.com/QDc3YSS4N0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2025