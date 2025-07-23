الهلال يهزم المريخ ويفوز بالدوري السوداني

توج الهلال بلقب الدوري السوداني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بفوز كبير في مباراة القمة 4-صفر على المريخ بملعب الدامر ضمن الجولة الحاسمة للقب.

وتقدم الهلال بهدف للاعب محمد عبد الرحمن ثم أضاف عبد الرؤوف يعقوب ثاني أهداف الفريق، الذي واصل تفوقه الواضح وهز شباك غريمه بهدف ثالث سجله والي الدين بوغبا لينهي الشوط الأول متقدما 3-صفر.

وفي الشوط الثاني، اختتم يعقوب التسجيل بهدف متأخر لينهيَ الهلال المباراة فائزا 4-صفر.

بهذا الفوز يرفع الهلال رصيده إلى 14 نقطة بالتساوي مع الأهلي ود مدني، والمريخ، لكن الفريق الأزرق حسم اللقب بأفضلية عدد الانتصارات وفارق الأهداف، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، وسجل 14 هدفا مقابل 4 أهداف في مرماه.

رقم قياسي للهلال

وعزز الهلال رقمه القياسي في المسابقة بإحراز اللقب للمرة 31 موسعا الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه المريخ الذي حصد اللقب 20 مرة.

وأقام الاتحاد السوداني (دوري النخبة) بمشاركة 8 أندية لتحديد هوية بطل الدوري المحلي وأيضا الفرق المشاركة في البطولات القارية خلال الموسم الجديد.

وتعد هذه هي أول مباراة قمة داخل السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، إذ تواجه الفريقان مرتين في الدوري الموريتاني، وفاز الهلال 2-1 في المباراة الأولى، وفاز المريخ في الثانية بهدف نظيف.