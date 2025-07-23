العثور على سيليست مدافع فيورنتينا السابق ميتا في منزله

تعيش كرة القدم الإيطالية حالة من الحداد بعد الوفاة المأساوية لسيليست بين، مدافع فيورنتينا ومنتخب إيطاليا تحت 21 عامًا السابق.

فقد أعلنت الشرطة الإيطالية -أمس الثلاثاء- العثور على المدافع السابق الشهير ميتًا في شقته في فلورنسا، عن عمر ناهز 64 عامًا.

وعثر على جثة المدافع بعد أن أبلغ أحد أفراد أسرته، ولم يُستبعد احتمال الانتحار، لكن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

كانت لدى بين مسيرة طويلة مع نادي فيورنتينا، فقد لعب معه 200 مباراة كاملة بين عامي 1982 و1991، وكان أيضًا جزءًا من أندية مثل بيروجيا وفيرونا وسيينا، وترك بصمة عميقة على كرة القدم الإيطالية في الثمانينيات والتسعينيات.

وتسبّب موت سيليست بين بصدمة في مجتمع كرة القدم الإيطالي، إذ كان معروفًا ليس فقط بمهاراته في الملعب، ولكن أيضا بهدوئه وشخصيته المهنية.

فيورنتينا ينعى أحد رموزه

من خلال منشور مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب نادي فيورنتينا عن تعازيه برحيل أحد شخصياته التاريخية: "ينضم الرئيس كوميسو وزوجته كاترين والمدير العام أليساندرو فيراري والمدير الرياضي دانييلي برادي والمدرب ستيفانو بيولي ونادي فيورنتينا بأكمله إلى عائلة بين في هذه اللحظة المؤلمة ويعربون عن خالص تعازيهم لوفاة سيليست".

بدأ سيليست بين مسيرته الاحترافية مع بيروجيا، لكنه أصبح لاعبًا أساسيا في فيورنتينا خلال ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي. وكان جزءًا من الفريق الذي لعب نهائي كأس الاتحاد الأوروبي في موسم 1989-1990، والذي خسره أمام يوفنتوس.

وخلال فترة وجوده في فيولا، شارك الملعب مع أسماء كبيرة مثل روبرتو باجيو ومدرب فيورنتينا الحالي ستيفانو بيولي.

كما عبّر نادي "هيلاس فيرونا" عن حزنه العميق لوفاة مدافعه السابق، وقال رئيس النادي التنفيذي إيتالو تزانزي في بيان رسمي: "ببالغ الأسى، ننعى رحيل سيليست بين الذي دافع عن ألوان فيرونا طوال 4 مواسم بين عامي 1991 و1995. نتقدّم بخالص التعازي لعائلته".