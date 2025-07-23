الأهلي يشارك بديلا للهلال في كأس السوبر السعودية

أعلن الأهلي بطل دوري أبطال آسيا والمنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه وافق على المشاركة في كأس السوبر المحلية الشهر المقبل في هونغ كونغ بديلا للهلال.

وكان الهلال قد اعتذر أمس عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المحلية متعللا بمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة مما "أدى إلى تقلص إجازة اللاعبين السنوية إلى 24 يوما في حالة الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس السوبر و21 يوما في حالة المشاركة، وذلك يخالف ما نصت عليه الفقرة (5.6) من العقود الإلزامية الواردة في ملاحق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وقال الأهلي، عبر حسابه على منصة إكس، "تلقت شركة نادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد السعودي لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودية للموسم 2025-2026 والمقرر إقامتها في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/آب المقبل، وذلك استنادا على اللائحة التنظيمية للمسابقة".

وأضاف الأهلي "وبعد دراسة شاملة من جميع الجوانب، قررت الشركة الموافقة على المشاركة في البطولة بما يتماشى مع أهداف الفريق وخطته الإعدادية للموسم الجديد".

وتابع البيان "تأتي هذه المشاركة امتدادا لما قدمه الفريق من أداء خلال الموسم الماضي واستنادا إلى موقعه في جدول الترتيب وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم. كما تمثل البطولة محطة تنافسية للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد".

📰| المشاركة في كأس السوبر pic.twitter.com/cdK4wiFhEb — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 22, 2025

وأنهى الأهلي منافسات الدوري الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 67 نقطة بفارق 16 نقطة خلف الاتحاد الفائز باللقب.

وتُقام نسخة هذا العام من كأس السوبر السعودية في هونغ كونغ بموجب اتفاقية وقعها الشريك التجاري الحصري للاتحاد المحلي للعبة مع مجموعة (إس.إم.سي) مع شركة (إس يو إم كيه إم) سبورت.

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وستقام البطولة في الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس/آب المقبل، وفي حال انتهاء مباراة بالتعادل يحتكم الفريقان لركلات الترجيح مباشرة دون خوض وقت إضافي.

وكان من المقرر أن يواجه الهلال، الذي بلغ دور الثمانية في كأس العالم للأندية مطلع الشهر الجاري قبل أن يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي 2-1 ليودع البطولة، فريق القادسية في قبل نهائي البطولة.

ويشارك القادسية للمرة الأولى في كأس السوبر وقد تأهل للبطولة باعتباره وصيف كأس ملك السعودية.