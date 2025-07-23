أغلى 11 لاعبا أفريقيا في تاريخ الدوري الإنجليزي

انضم الكاميروني بريان مبيومو المنتقل حديثا إلى مانشستر يونايتد، إلى قائمة أغلى صفقات انتقالات اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن مانشستر يونايتد أمس بشكل رسمي ضم مبيومو (25 عاما) قادما من برينتفورد في صفقة بلغت 75 مليون يورو وعقد يمتد حتى صيف عام 2030.

وأصبح مبيومو ثاني أغلى لاعب أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ موسم 1992-1993 بعد الإيفواري نيكولاس بيبي.

سيداتي آنساتي سادتي نقدم لكم… 🔴 بـــريـــان مــبــيــومــو 🔴 pic.twitter.com/3VaJx2p8bR — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 21, 2025

وكان بيبي انتقل إلى أرسنال عام 2019 قادما من ليل الفرنسي في صفقة أفريقية قياسية بلغت 80 مليون يورو وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية.

ويوجد في هذه القائمة لاعبان عربيان هما المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، والجزائري رياض محرز اللاعب الحالي لأهلي جدة السعودي والسابق بالنسبة للسيتزنس.

أغلى انتقالات اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز في مسمّاه الجديد منذ موسم 1992-1993 وفق بيانات ترانسفير ماركت:

الإيفواري نيكولاس بيبي: انتقل من ليل إلى أرسنال عام 2019 مقابل 80 مليون يورو. الكاميروني بريان مبيومو: انتقل من برينتفورد إلى مانشستر يونايتد عام 2025 مقابل 75 مليون يورو. المصري عمر مرموش: انتقل من أينتراخت فرانفكورت إلى مانشستر سيتي عام 2025 مقابل 75 مليون يورو. الجزائري رياض محرز: انتقل من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي عام 2018 مقابل 68 مليون يورو. الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ: انتقل من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال عام 2018 مقابل 64 مليون يورو. الغاني محمد قدوس: انتقل من وست هام يونايتد إلى توتنهام هوتسبير عام 2025 مقابل 63.8 مليون يورو. الغيني نابي كيتا: انتقل من لايبزيغ إلى ليفربول عام 2018 مقابل 60 مليون يورو. الكونغولي أرون وان بيساكا: انتقل من كريستال بالاس إلى مانشستر يونايتد عام 2019 مقابل 55 مليون يورو. الكاميروني أندريه أونانا: انتقل من إنتر ميلان إلى مانشستر يونايتد عام 2023 مقابل 50 مليون يورو. الغاني توماس بارتي: انتقل من أتلتيكو مدريد إلى أرسنال عام 2020 مقابل 50 مليون يورو. الإيفواري سيباستيان هالر: انتقل من أينتراخت فرانكفورت إلى وست هام يونايتد عام 2019 مقابل 50 مليون يورو.