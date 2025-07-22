منذ أن حل الألماني هانسي فليك محل تشافي هيرنانديز وتولى زمام تدريب برشلونة في عام 2024، قام بفرض وتنفيذ 10 قواعد صارمة لمنح الفريق الكتالوني أفضل فرصة ممكنة للنجاح وفقا لصحيفة آس الإسبانية.

ومن الواضح أن القواعد الصارمة تجاه اللاعبين أدت إلى نتائج جيدة، حيث فاز البلوغرانا بثلاثية محلية الموسم الماضي، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبالنظر إلى عقليته في مانشستر يونايتد والتي كانت نقطة شائكة تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم، سيحتاج الإنجليزي ماركوس راشفورد، الذي انضم إلى البارسا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء- إلى التكيف مع معايير وقواعد المدرب الألماني في موسم 2025-2026.

كيف يمكن أن تؤثر القواعد على ماركوس راشفورد؟

ربما لم يُفلح راشفورد في أولد ترافورد بسبب مشاكله في الالتزام وميله لقضاء أمسيات ممتعة، لكن هذا التساهل لن يكون حاضرا بمجرد استقراره في كامب نو.

سيحتاج الإنجليزي إلى التحلي بالصبر والعمل الجاد إذا كان لديه أي أمل في الحصول على انتقال دائم إلى برشلونة عند نهاية موسم 2025-2026.

بصفته أحد أفضل خريجي أكاديمية كارينغتون، يمتلك راشفورد كل المقومات لاستعادة مجده وحسه التهديفي مثلما كان يفعل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإحدى القواعد البارزة في عهد فليك والتي قد تُفاجئه هي أنه لن يُفرض عليه أي غرامات أخرى، لكن هامش التسامح مع الأخطاء سيكون ضئيلا جدا.

10 قواعد صارمة يتبعها لاعبو برشلونة تحت قيادة هانسي فليك:

1- الالتزام بالمواعيد

الالتزام بالمواعيد هو أولوية رئيسية بالنسبة لهانسي فليك الذي غالبا ما يصل مبكرا جدا إلى ملعب التدريبات.

ويفرص المدرب الألماني على جميع اللاعبين الحضور إلى التدريبات الصباحية بحلول الساعة 9:30 صباحا على أبعد تقدير، ويطلب منهم تناول وجبة الإفطار في النادي.

2- الوزن اليومي

يوميا قبل التدريب يتم وزن جميع اللاعبين وهو روتين كان يُستَخدم في السابق تحت قيادة لويس إنريكي وأعاده فليك الآن.

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حتى الآن، لا توجد شكاوى إذ يبدو أن الفريق يتبع نهجا سليما في النظام الغذائي المهم جدا في اللعبة الحديثة.

3- تناول الطعام في المقصف

استمرارا لموضوع النظام الغذائي، فرض فليك على جميع اللاعبين تناول الطعام في مقصف سيوتات إسبورتيفا الذي أعدته أخصائية التغذية في الفريق الأول سيلفيا تريموليدا وفقا لتقرير موقع غيفي مي سبورت.

4- جلسات إحماء يوم المباراة

يشارك اللاعبون الآن في جلسة إحماء خلال أيام المباريات وهو روتين تم إلغاؤه سابقا تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لكن فليك يعتبره "ضروريا"، ويعكس نهجه الدقيق في التحضير.

وأثبتت أدلة علمية أن جلسة الإحماء تشحذ التركيز، وتهدئ الأعصاب، وتهيئ الجسم، وتعزز الانضباط.

5- التجمع في الفندق يوم المباراة

يُطلَب من جميع اللاعبين التجمع في فندق الفريق يوم المباراة حتى بالنسبة للمباريات على أرضهم، وتم وضع القاعدة لتجنب أي اضطرابات في اللحظة الأخيرة مثل حركة المرور أو التأخيرات غير المتوقعة، إضافة إلى ضمان بقاء الجميع مركزين.

6- منع الرحلات الجوية في وقت متأخر من الليل

عند عودة الفريق من المباريات خارج أرضه بعد رحلة تجاوز وقتها 90 دقيقة، يمنح فليك وقتا لتعافي لاعبيه وإعادة شحن طاقتهم للتحدي التالي، وهو من شأنه أن يقلل من التأثير السلبي لازدحام المباريات على عمالقة الدوري الإسباني.

7- دورات تدريبية مكثفة

يشتهر فليك بتدريباته الكثيفة وعالية الطاقة، وغالبا ما تحاكي سيناريوهات المباراة للحفاظ على جاهزية اللاعبين بدنيا وذهنيا.

وخلال التدريبات تُستَخدم تقنية تتبع جي بي إس (GPS) لتسجل بيانات مفصلة عن المسافة المقطوعة وسرعات العدو ومعدل العمل، وبعد ذلك يتم تحليل هذه المعلومات بعناية فائقة لتقييم أداء كل لاعب، والتأكد من أنه يحافظ على المعايير التي يتوقعها فليك.

8- لا مزيد من الغرامات

ألغى المدرب الألماني الغرامات والتحديات التحفيزية، وهي أساليب كان يستخدمها تشافي سابقا. وينظر المدرب البالغ من العمر 60 عاما إلى لاعبيه كمحترفين يدركون تماما تجاوزاتهم، ويثق بهم لتحمل المسؤولية ومحاسبة أنفسهم.

9- قيود العطلات

لن يستمتع لاعبو برشلونة بأيام إجازة طويلة تحت قيادة فليك الذي ليس من هواة العطلات الطويلة، فعادةً ما يحصل الفريق الأول على يوم إجازة واحد فقط أسبوعيا، لكن المدرب يستغل فترات التوقف الدولية بذكاء ليمنح الفريق مساحة أكبر للراحة من أجل الحفاظ على زخم الفريق وحماسه طوال الموسم.

10- علاقة مهنية صارمة

يحافظ فليك على علاقة مهنية صارمة مع لاعبيه مبنية على أساس "الاحترام والالتزام"، وعلى الرغم من أنه دائما ما يكون ودودا ومنفتحا على المحادثة، فإنه حازم أيضا في مبادئه ويسعى جاهدا ليكون عادلا، لكنه يوضح أنه لن يتسامح مع أي تدخل أو تجاوز للحدود. إنه توازن بين الانفتاح والسلطة الذي يحدد مسار الفريق بأكمله.