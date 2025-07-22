مبومو متحمس للسير على خطى رونالدو "في أكبر ناد في العالم"

أعرب المهاجم الكاميروني براين مبومو عن حماسته للسير على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "أكبر نادٍ في العالم" بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فبعد أسابيع من المحادثات المطولة، أكمل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أخيرًا انتقاله من برنتفورد الاثنين مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (87 مليون دولار) بالإضافة إلى 6 ملايين جنيه إسترليني محتملة كإضافات.

ووقّع المهاجم عقدا مع "نادي أحلامي"، حسب قوله، حتى عام 2030 مع خيار التمديد لموسم آخر.

وصرح اللاعب الكاميروني الدولي للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد الثلاثاء "منذ البداية، أردت الانضمام إلى هذا النادي العملاق، والآن أنا هنا وسعيد للغاية".

وأضاف "بنظري، إنه أكبر نادٍ في العالم، وفي إنجلترا أيضًا. أعتقد أن الجماهير متحمسة، والملعب رائع، وأعتقد أن كل لاعب يرغب في اللعب هنا".

وكشف "أعتقد أن أول قميص لي كان قميص مانشستر يونايتد واسم رونالدو على ظهره. إنه نادٍ كبير، وأنا سعيد جدا بوجودي هنا".

وبات مبومو ثالث صفقات المدرب البرتغالي روبن أموريم في فترة الانتقالات الصيفية بعد وصول المهاجم البرازيلي ماتيوش كونيا والظهير الأيسر الباراغواياني دييغو ليون.

تم التعاقد مع الجناح الأيمن، الذي سجل 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برنتفورد الموسم الماضي، لتعزيز قوة يونايتد الهجومية. وقد سجل الفريق 44 هدفًا فقط في 38 مباراة في الدوري المحلي الموسم الماضي، ليحتل المركز 15 المتواضع في جدول الترتيب.

ويتوجه يونايتد إلى الولايات المتحدة في جولته التحضيرية للموسم الجديد الثلاثاء، وستكون مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه ضد أرسنال في 17 أغسطس/آب.