مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع الكاميروني برايان مبويمو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن توصله لاتفاق نهائي مع المهاجم الدولي الكاميروني برايان مبويمو، قادما من نادي برينتفورد، وذلك في صفقة تمتد حتى يونيو/حزيران 2030 مع خيار التمديد لعام إضافي، بحسب بيان رسمي صدر عن النادي اليوم.

وقدم مبويمو (25 عاما) موسما لافتا في الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي، حيث سجل خلاله 20 هدفا، محتلا المركز الرابع في قائمة الهدافين، إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.

ومنذ صعود برينتفورد إلى البريميرليغ عام 2021، حافظ اللاعب على متوسط مساهمات تهديفية يبلغ 18 في كل موسم، مما يجعله من بين أكثر اللاعبين إنتاجا للأهداف في المسابقة خلال السنوات الأخيرة.

وفي أول تصريحات له بعد انضمامه للشياطين الحمر، عبّر مبويمو عن سعادته بالانتقال إلى "النادي الذي طالما حلم بارتداء قميصه"، مؤكدا أنه يتطلع إلى تطوير مستواه تحت قيادة المدرب روبن أموريم، والعمل مع نخبة من اللاعبين العالميين.

وأضاف "الجميع تحدثوا عن الأجواء الجديدة في النادي، وعن خططه الطموحة للمستقبل. مانشستر يونايتد ناد كبير، وملعبه وجماهيره مذهلون. نحن مصممون على المنافسة في أعلى المستويات".

من جانبه، أشاد جايسون ويلكوكس، مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد، بصفقة التعاقد مع مبويمو، معتبرا أن "أرقامه التهديفية وثبات مستواه تجعله أحد أبرز المهاجمين في إنجلترا".

وأضاف "إصرار برايان على الانضمام إلى المشروع يؤكد أنه الأنسب لثقافة النادي وطموحاته الجديدة".

ومن المنتظر أن يلتحق مبويمو بالفريق خلال الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد، في خطوة يُنظر إليها على أنها بداية مرحلة جديدة يسعى فيها مانشستر يونايتد إلى استعادة مكانته بين كبار أوروبا.