مارادونا يرفع قيمة قميص شيلتون في المزاد العلني

يُعرَض قميص حارس المرمى الإنجليزي السابق بيتر شيلتون، الذي ارتداه في ربع نهائي كأس العالم 1986 بالمكسيك، في مزاد علني من المتوقع إقامته في شهر يوليو 2026 قبيل نهائي كأس العالم. تعد تلك المباراة التي جمعت إنجلترا بقيادة شيلتون والأرجنتين بقيادة مارادونا من أشهر المباريات في تاريخ كأس العالم، إذ شهدت استخدام دييغو مارادونا يده اليسرى لرفع الكرة فوق شيلتون الحارس الإنجليزي، ليضع منتخب التانغو في المقدمة، ثم ليعود النجم الأرجنتيني بعدها بأربع دقائق ليسجل هدفا اعتُبر على نطاق واسع من أعظم الأهداف التي سُجلت على مر العصور، بعدما انطلق من نصف الملعب مراوغا عددا من لاعبي المنتخب الإنجليزي، قبل أن يقلّص غاري لينكر النتيجة للأسود الثلاثة وتنتهي المباراة بتأهل الأرجنتين لنصف النهائي، وسط جدل كبير حول الهدف الأول من مارادونا، والذي لا يزال يثير الكثير من الحبر إلى اليوم.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يعرض فيها رمز من تلك المباراة الشهيرة للبيع في مزاد علني، فقد حقق قميص مارادونا رقم "10" رقما قياسيا في سنة 2022، إذ بلغت قيمة بيعه نحو 7.1 ملايين جنيه إسترليني، في حين وصلت قيمة قميص حارس المرمى الإنجليزي إلى 300 ألف جنيه إسترليني، وسيشمل معرض المزاد العلني الخاص ببيع قميص شيلتون عرض قطع أخرى للبيع، كميدالية بيليه التي نالها بعد تتويجه بكأس العالم 1958، والتي وصلت قيمتها إلى 500 ألف جنيه إسترليني، وكذا ميدالية جوردون بانكس، الذي فاز بكأس العالم سنة 1966 مع إنجلترا.

يذكر أن بيتر شيلتون قد حرس مرمى المنتخب الإنجليزي في الفترة ما بين 1970 و1990، ولا يزال يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع المنتخب الإنجليزي بـ125 مباراة إلى اليوم.