لامين جمال يختار 6 لاعبين من ريال مدريد في تشكيلته التاريخية المثالية

كشف النجم الشاب لامين جمال لاعب برشلونة عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم من وجهة نظره.

وجاءت خيارات جمال (18 عاما) صادمة بالنسبة لعشاق برشلونة على اعتبار أنها ضمت 6 لاعبين سبق لهم ارتداء قميص الغريم ريال مدريد أي أكثر من نصف قوام الفريق، فيما كان الخمسة الآخرون من النجوم الذين مثّلوا النادي الكتالوني.

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وشهدت تشكيلة لامين -الذي جدّد عقده مؤخرا مع برشلونة ومُنح القميص رقم 10 رسمياـ العديد من النجوم الذين فازوا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وعرفت القائمة وجود النجمين الأسطوريين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدينيو.

وتاليا التشكيلة المثالية التاريخية بالنسبة للامين جمال:

حراسة المرمى: إيكر كاسياس.

خط الدفاع: داني ألفيش – جيرارد بيكيه – سيرجيو راموس – مارسيلو.

خط الوسط والهجوم: زين الدين زيدان – رونالدينيو – نيمار – ليونيل ميسي – كريستيانو رونالدو – رونالدو نازاريو.

وعلّق موقع "بلانيت ريال مدريد" على هذه التشكيلة بالقول "تشكيلة هجومية بامتياز، ورغم نشأة جمال في برشلونة إلا أنه لم يتردد في إظهار إعجابه بكوكبة من نجوم ريال مدريد".

تشكيلة برشلونة المثالية

وكان لامين جمال قد كشف مؤخرا عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في تاريخ نادي برشلونة الممتد منذ 125 عاما، من وجهة نظره.

ونشر برشلونة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه جمال (18 عاما) وهو يشرح أسباب هذه الاختيارات.

واختار لامين اللعب بـ3 مدافعين في الخلف، وهو أمر غير معتاد في التشكيلات التاريخية بالنسبة لبرشلونة وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، واللافت أنها لم تضم البرازيلي داني ألفيش، الذي اختاره في التشكيلة المثالية بشكل عام.

¡Descubre el once histórico del Barça elegido por Lamine! ⚽👀 pic.twitter.com/QvteVZHT7n — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 12, 2025

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وتاليا التشكيلة المثالية لبرشلونة من وجهة نظر لامين جمال:

حراسة المرمى: فيكتور فالديز.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، كارليس بويول، خافيير ماسكيرانو.

خط الوسط: تشافي هيرنانديز، أندريس إنييستا، سيرجيو بوسكيتس، رونالدينيو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، نيمار.

وعن اختياره لفالديز قال لامين "في ذهني، هو الحارس التاريخي الذي حظينا به. هو الذي رأيته أنا"، وهو أمر منطقي بالنظر إلى صغر سنه كما تقول "ماركا".

وعن خياراته لخط الوسط يبدو أن لامين اختار اللاعبين الذين طالما أسعدوا جماهير برشلونة على مدى سنوات كما أضفى عليهم لمسة سحرية بإضافة رونالدينيو في مركز صانع الألعاب المتقّدم.

وعن ذلك قال "أعرف من سأضع في الهجوم ولا يوجد مكان له هناك (رونالدينيو). لذا وضعته هنا".

أما بخصوص ثلاثي الهجوم فلم تظهر أي مفاجآت، إذ لا يُمكن استبعاد ميسي الذي يُعد أفضل لاعب في تاريخ النادي، كما لم ينس لامين نيمار (لاعبه المفضل) الذي قضى معه بعض الوقت في العطلة الصيفية الأخيرة، وفي مركز الهجوم وضع سواريز.