صدمة في برشلونة بعد تسريب فيديو لملعب كامب نو

تلقى عشاق برشلونة الإسباني، بطل الثلاثية المحلية في الموسم الماضي، صدمة كبيرة بعد تسريب مقاطع فيديو تُظهر حالة ملعب سبوتيفاي كامب نو قبل أقل من شهر على بداية الموسم الجديد.

وانتشر خلال الساعات القليلة الفائتة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أكّد بما لا يدع مجالا للشك أن أعمال التجديد في الملعب تسير بوتيرة بطيئة للغاية وأظهر أنه لا يزال بعيدا "بسنوات ضوئية" عن استضافة أي مباراة رسمية وفق وصف موقع "دياريو" الإسباني.

SPORT | تسرّبت صور تُظهر حالة ملعب كامب نو من الداخل بتاريخ 21 يوليو! لا شيئ جاهز 🤯 pic.twitter.com/sRx7KdLRQN — FCB World (@forcabarca_ar) July 21, 2025

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وأشار الموقع إلى أن الفيديو تم تصويره من قبل عدد من العمّال في ملعب كامب نو، الذين سرّبوه فيما بعد لأحد مشاهير اليوتيوب يُدعى فرات بارنيول.

ويُظهر الفيديو بوضوح أن الملعب لا يزال بحاجة إلى الكثير من العمل، إذ توجد كابلات غير موصولة وجدران لم تُستكمل بعد أو لم تُطلَ وأنقاض متناثرة على الأرض وفتحات بلا أبواب، ومرافق صحية لم تُشيّد، وسقالات لا تزال منصوبة وتُستخدم في الأعمال، بالإضافة إلى القمامة المنتشرة في المكان.

وتسببت هذه الصور بصدمة شديدة لجماهير برشلونة الذين كانوا ينتظرون عودة فريقهم إلى ملعب كامب نو الشهر المقبل لتشجيعه ضد كومو الإيطالي في مباراة خوان غامبر وفق ما أعلنت إدارة النادي رسميا، قبل أن يصطدموا بالحقيقة المُرّة بعدم جاهزية الملعب على الإطلاق.

وبات عشاق برشلونة يدركون الآن أن ملعب سبوتيفاي كامب نو لا يزال بعيدا جدا عن أن يكون جاهزا لإقامة المباريات، إذ لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه.

وأمام إدارة برشلونة الآن أقل من شهرين لتجهيز الملعب، إذ من المقرر أن تُقام أول مباراة له على أرضه أمام فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر/أيلول 2025.

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ويُعد هذا التاريخ مهّما للغاية، لأنه في حال عدم اكتمال الأعمال بحلول منتصف الشهر المذكور، فإن برشلونة سيضطر للعودة مجددا إلى ملعب مونتجويك الأولمبي، وهو ما سيكون بمثابة "فشل كبير لإدارة النادي الكتالوني".

أما الأزمة الأكبر فتتعلّق بمباريات برشلونة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ففي حال عدم جاهزية الملعب سيُجبر الفريق على خوض جميع مباريات هذا الدور على ملعب مونتجويك، ما يعني أن البلوغرانا سيلعب في مونتجويك أوروبيا على الأقل حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2026.

و جان لابورتا يريد يلعب كاس غامبر في الكامب نو 🤣🤣😂😂pic.twitter.com/ClBaJNRSSM — Mohammed (@moh19si_) July 21, 2025

وأعلنت إدارة برشلونة قبل أسابيع قليلة العودة إلى "كامب نو" لخوض كأس خوان غامبر لكن كما يتضح من الصور المسربة من العمال فإن الأشغال لم تُستكمل ضمن الجدول الزمني الذي وضعه النادي الذي لم يحصل على التراخيص اللازمة.

وعليه اضطر برشلونة إلى إلغاء إقامة كأس غامبر في كامب نو ونقلها إلى ملعب يوهان كرويف بالمدينة الرياضية التابعة للنادي وذلك في العاشر من أغسطس/آب القادم.

يُذكر أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم قدّمت تسهيلات لبرشلونة فيما يخص جاهزية الملعب، إذ وافقت على خوض الفريق أول 3 جولات من الليغا خارج ملعبه، وهذا يمنح النادي فترة إضافية مدتها شهر لإكمال الأشغال، وبالتالي إمكانية اللحاق بالموعد المحدد لخوض المباريات في كامب نو انطلاقا من الجولة الرابعة.