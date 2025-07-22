الأهلي السعودي يتعاقد مع الخيبري

أعلن نادي الأهلي السعودي عبر موقعه على الإنترنت تعاقده مع المدافع عبد الإله الخيبري، لمدة 3 مواسم قادما من نادي الرياض، من دون أن يذكر أي تفاصيل مالية تخص هذه الصفقة. كما نشر بطل آسيا عبر حسابه على إكس، تغريدة ترحب بقدوم المدافع السعودي للأخضر جاء فيها "أهلا بك في قلعة الكؤوس. الخيبري أهلاوي".

ومن المنتظر أن يلتحق صاحب 28 عاما اليوم الثلاثاء، ببعثة الفريق التي تعسكر حاليا في النمسا، على أن تستكمل الفترة الإعدادية للفريق بالسفر لإيطاليا للمشاركة في كأس كومو، ليختتم الفريق معسكره الإعدادي في مدينة لامنجا الإسبانية خلال الفترة من 28 يوليو/تموز حتى الخامس من أغسطس/آب المقبل، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وشارك المدافع عبد الإله الخيبري مع نادي الرياض في 58 مباراة، مساهما في صعود الفريق للدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024، وقد لعب الموسم الماضي 31 مباراة وأنهى الدوري مع فريقه في المركز الـ11.

وقد توجه نادي الرياض ببيان شكر للاعب على كل ما قدمه للفريق، عبر حسابه على منصة إكس جاء فيه: "قدم مجلس الإدارة شكره لعبد الإله على كل ما قدمه خلال فترته مع الفريق، متمنين له التوفيق والنجاح في محطته القادمة ومسيرته الاحترافية".

الجدير بالذكر أن صفقة عبد الإله الخيبري، تعد أولى تعاقدات نادي الأهلي، الذي يطمح من دون شك للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين وكأس السوبر السعودي التي من المحتمل أن يشارك فيها بديلا عن نادي الهلال الذي اعتذر عن المشاركة فيها؛ باعتباره صاحب المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي خلف كل من بطل الدوري الاتحاد ووصيفه الهلال والنصر والقادسية ثالثا ورابعا على التوالي.

كما تأمل جماهير قلعة الكؤوس في أن يعيد فريقها الكرة ويتألق في دوري أبطال آسيا للنخبة، مثلما حدث الموسم الماضي وتوج بها لأول مرة في تاريخه و على حساب فريق كواساكي الياباني في جدة.