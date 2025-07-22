قضية اغتصاب تكشف عن صندوقين سريين لتسوية الاعتداءات الجنسية باتحاد رياضي كندي

كشفت قضية اتهم فيها 5 لاعبين باغتصاب سيدة في لندن، عن امتلاك الاتحاد الكندي للهوكي صندوقين سريين لدفع تسويات الاعتداءات والانتهاكات الجنسية، فيما يظهر بأن الأمر تورط اللاعبين في هذه القضايا المشينة أمر متكرر.

وتترقب الأوساط الرياضية الكندية، إصدار الحكم في قضية الاعتداء الجنسي التي تورط فيها خمسة من أعضاء منتخب كندا لهوكي الناشئين في بطولة العالم للهوكي 2018، في جلسة النطق بالحكم الخميس المقبل.

ويخضع مايكل ماكليود وكارتر هارت وكال فوت وديلون دوبي وأليكس فورمينتون للمحاكمة بعد تورطهم في حادثة وقعت في لندن عام 2018، قد تفضي إلى حكم قاس عليهم.

ورفعت سيدة دعوى قضائية ضد الاتحاد الكندي للهوكي عام 2022، مدعية تعرضها لاعتداء جنسي من قبل 8 أعضاء بمنتخب كندا للناشئين بعد حفل لجمع التبرعات في لندن عام 2018.

صندوقان سريان لدفع تسويات الاعتداءات والانتهاكات الجنسية

وتدخل الاتحاد الكندي للهوكي وقام بتسوية الدعوى، قبل أن يكشف تحقيق عن امتلاك الاتحاد صندوقين سريين لدفع تسويات بشأن الادعاءات الخاصة بالاعتداءات والانتهاكات الجنسية.

وتلقت شرطة لندن اتصالا في يونيو/حزيران من أحد أقارب الضحية، وبدأت التحقيق في الواقعة، قبل غلق التحقيق دون توجيه أي اتهامات.

ورفعت السيدة المذكورة دعوى قضائية، طالبت من خلالها بتعويضات قدرها 3 ملايين و550 ألف دولار، قبل إسقاط الدعوى بعد التوصل إلى تسوية مع الاتحاد الكندي للهوكي، ولكن الشرطة اضطرت حينها لإعادة فتح التحقيق وتوجيه التهم ضد خمسة من أعضاء الفريق الكندي للهوكي.

وأدلت السيدة بشهادتها في مايو/أيار وقالت إنها كانت عارية وثملة وخائفة عندما ظهر 4 رجال بشكل غير متوقع في غرفتها في فندق دلتا لندن أرموريس في الساعات الأولى من الصباح في أحد أيام يونيو/حزيران، وشعرت أن الخيار "الآمن" الوحيد هو فعل ما يريدون.

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وأكد الادعاء العام أن اللاعبين فعلوا ما أرادوا دون اتخاذ خطوات لضمان الموافقة الطوعية للسيدة على ما جرى بينهم.