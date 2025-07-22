أرملة جوتا تنعى نجم ليفربول الراحل بعد شهر من زفافهما

نعت أرملة ديوغو جوتا نجم منتخب البرتغال ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، زوجها الراحل بعد ثلاثة أسابيع من وفاته المأساوية في حادث سيارة في إسبانيا.

وتزوج جوتا، وهو أب لثلاثة أطفال، من صديقته روت كاردوسو قبل 11 يوما من الحادث، الذي أودى بحياته وشقيقه أندريه سيلفا، جراء اشتعال النيران في سيارته لامبورغيني، كانا يستقلانها إثر انفجار إطارها في زامورا بإسبانيا في الساعات الأولى من صباح 3 يوليو/تموز الجاري.

ونشرت روت اليوم الثلاثاء، ثلاث صور تجمعها بجوتا في حفل زفافهما، وكتبت "شهر واحد من زواجنا حتى يفرقنا الموت"، إلى الأبد، فتاتك البيضاء.

ودفن جوتا يوم الخامس من يوليو/تموز الجاري في مسقط رأسه بالبرتغال وسط حضور أعداد غفيرة من نجوم كرة القدم.