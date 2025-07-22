رياضة|البرتغال

أرملة جوتا تنعى نجم ليفربول الراحل بعد شهر من زفافهما

A picture of Liverpool's Portuguese soccer player Diogo Jota lies next to flower tributes, after Jota died in a car crash near Zamora, Spain, outside Anfield Stadium in Liverpool, Britain, July 4, 2025. REUTERS/Temilade Adelaja
وفاة جوتا صدمت جماهير فريق ليفربول (رويترز)
22/7/2025-|آخر تحديث: 22:45 (توقيت مكة)

نعت أرملة ديوغو جوتا نجم منتخب البرتغال ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، زوجها الراحل بعد ثلاثة أسابيع من وفاته المأساوية في حادث سيارة في إسبانيا.

وتزوج جوتا، وهو أب لثلاثة أطفال، من صديقته روت كاردوسو قبل 11 يوما من الحادث، الذي أودى بحياته وشقيقه أندريه سيلفا، جراء اشتعال النيران في سيارته لامبورغيني، كانا يستقلانها إثر انفجار إطارها في زامورا بإسبانيا في الساعات الأولى من صباح 3 يوليو/تموز الجاري.

بقايا سيارة جوتا المحترقة وهو بداخلها مع شقيقه (رويترز)

ونشرت روت اليوم الثلاثاء، ثلاث صور تجمعها بجوتا في حفل زفافهما، وكتبت "شهر واحد من زواجنا حتى يفرقنا الموت"، إلى الأبد، فتاتك البيضاء.

ودفن جوتا يوم الخامس من يوليو/تموز الجاري في مسقط رأسه بالبرتغال وسط حضور أعداد غفيرة من نجوم كرة القدم.

Liverpool's Virgil van Dijk after the funeral of Diogo Jota and Andre Silva being held at Igreja Matriz de Gondomar in the town of Gondomar near Porto. The Liverpool and Portugal forward died along with his younger brother Andre Silva in the accident in Zamora on Thursday morning. Picture date: Saturday July 5, 2025. (Photo by PA/PA Images via Getty Images)
فان دايك قائد فريق ليفربول (وسط) في جنازة زميله جوتا (غيتي)
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

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