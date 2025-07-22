أرسنال ضد ميلان.. موعد المباراة والتشكيلتان والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة أرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي الودية تحضيرا لبداية الموسم الجديد 2025-2026.

وفي جولته بسنغافورة، بدأ أرسنال موسمه التحضيري لموسم 2025-2026 باحثًا عن صيغة تُمكّنه من الفوز بالألقاب، ويسعى المدرب ميكيل أرتيتا لتحقيق نتيجة أفضل بعد 3 مواسم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتلّ النادي المركز الثاني في الترتيب.

موعد مباراة أرسنال وميلان الودية

تقام المباراة الأربعاء 23 يوليو/تموز الجاري على الملعب الوطني في سنغافورة، وتنطلق صافرة البداية الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت الدوحة والسعودية، 3:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وميلان الودية

موقع أرسنال

أبو ظبي الرياضية

يأمل ميلان أن تُكلّل الفترة الثانية للمدرب ماكس أليغري بالنجاح كما في الأولى، بعد موسمٍ مخيبٍ للآمال. احتلّ المركز الثامن في الدوري الإيطالي، وخسر نهائي كأس إيطاليا أمام بولونيا، مُضيّعًا فرصة التأهل إلى أوروبا.

وعانى النادي من رحيل لاعبين بارزين، وهما الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز إلى الهلال السعودي ولاعب الوسط تيجاني رايندرز إلى مانشستر سيتي، لكنه خفّف من خيبة أمل الجماهير بتعاقده مع لوكا مودريتش من ريال مدريد.

تشكيلة أرسنال المتوقعة

ديفيد رايا، تيمبر، ساليبا، غابرييل، لويس سكيلي، زوبميندي، أوديغارد، مورينو، مارتينيلي، كاي هافيرتز، ساكا.

تشكيلة ميلان المتوقعة

مايك مينيان، بارتيساجي، توموري، ثياو، أليكس خيمينيز، فوفانا، لوفتس تشيك، سايليمايكرس ، لياو، تشوكويزي، بوليسيتش.