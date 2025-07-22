وسام أبو علي يعتذر للأهلي المصري وجماهيره بعد جدل رحيله

اعتذر المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لناديه الأهلي وجماهيره، في أول تعليق يدلي به بعد الجدل الذي أثير بشأن احتمالية رحيله عن بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأعلن الأهلي الأحد الماضي غلق ملف رحيل أبو علي واستمراره مع الفريق حتى نهاية عقده الممتد لعام 2029. لكن بعدها بأيام استُبعد المهاجم الفلسطيني من بعثة الفريق المشاركة في معسكر بتونس استعدادا للموسم الجديد بداعي عدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة بالإضافة إلى "غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية من دون إذن".

وذكرت تقارير صحفية أن مهاجم منتخب فلسطين أبو علي (26 عاما) تلقى عدة عروض للرحيل في فترة الانتقالات الحالية، لكن الأهلي رفضها جميعا لقلة المقابل المادي في حين يصر اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الدانماركية والفلسطينية على الرحيل.

وقال أبو علي في مقطع فيديو نشره الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين "أعتذر لجمهور النادي الأهلي ولرئيس نادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وللإدارة وللاعبين ولكل من له مكان في قلبي مثل الجمهور على تصرفي والحاجات التي حصلت من ناحية وسام".

واعتبر وسام أن مدة عام ونصف العام التي قضاها في صفوف النادي هي "الأحلى" في حياته.

وذكرت تقارير إخبارية أن الأهلي تلقى عرضا من كولومبوس كرو الأميركي للتعاقد مع اللاعب بدأ بـ4 ملايين دولار ووصل إلى 5.25 ملايين دولار بالإضافة إلى 750 ألف دولار مزايا إضافية و10% من عائد البيع، ورد الأهلي بأن المقابل المالي يجب ألا يقل عن 9.5 ملايين دولار بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار مزايا إضافية.

وعرض الوصل الإماراتي التعاقد مع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار بالإضافة إلى 20% من صافي عائد البيع، لكن الأهلي رفض العرض المالي ووصفه بأنه لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب وطلبات النادي المالية.

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يذكر أن وسام أبو علي لعب 34 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي وسجل 19 هدفا، من بينها ثلاثية في تعادل الفريق 4-4 مع بورتو البرتغالي في دور المجموعات لكأس العالم للأندية الشهر الماضي.