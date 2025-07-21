موعد مباراة الاتحاد السعودي ضد فنربخشة التركي والقنوات الناقلة

يلعب الاتحاد السعودي مباراة ودية ضد فنربخشة التركي، تأتي في إطار تحضير الفريقين للموسم المقبل 2025-2026.

ويستعد "العميد" حامل لقب الدوري السعودي 2025 للموسم جديد، والذي يستهله بمباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام النصر في أغسطس/آب المُقبل في هونغ كونغ.

موعد مباراة الاتحاد وفنربخشة الودية

من المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء 23 يوليو/تموز 2025 على ملعب مونيسيبال معقل نادي براغا البرتغالي، وستنطلق الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة الاتحاد وفنربخشة الودية

منصة stc tv.

قناة نادي الاتحاد على يوتيوب.

ويشهد اللقاء الودي بين الاتحاد وفنربخشة مواجهة بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق التركي.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام فنربخشة

رايكوفيتش، دانيلو بيريرا، سعد الموسى، حسن كادش، مهند الشنقيطي، فابينيو، كانتي، حسام عوار، عبد الرحمن العبود، كريم بنزيمة، موسى ديابي.