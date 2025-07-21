هل يتمكن راشفورد من اللعب مع برشلونة؟

من المقرر أن يخضع ماركوس راشفورد للفحص الطبي اليوم الاثنين، قبل الانضمام إلى التدريبات وتقديمه رسميا من قِبل إدارة النادي الكتالوني يوم الأربعاء المقبل.

لكن حسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فقد تتعرقل مشاركة راشفورد مع برشلونة، نظرا للمشاكل التي تواجهها إدارة خوان لابورتا بشأن تسجيل اللاعبين، مثلما حدث من قبل مع الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

وحسب ما جاء في برنامج توك سبورتس "أنه لا توجد ضمانات حتى الآن، خاصة إذا كنتم تصدقون خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني. هذا أمر يجب أن نراقبه كما هو الحال مع كل صفقة لبرشلونة، هذا بالضبط هو ما دفع نيكو ويليامز للتراجع عن إتمام صفقة انتقاله للبارسا".

وعانى برشلونة من قيود الإنفاق في الدوري الإسباني خلال السنوات الأخيرة، مع التأخير في تسجيل داني أولمو وباو فيكتور الموسم الماضي.

وأوضح تيباس "أن الوضع المادي للنادي الكتالوني حال دون إتمام صفقة نيكو ويليامز، الذي وقّع بدلا من ذلك على عقد جديد مع فريقه أتلتيك بلباو".

ويأمل راشفورد ونادي برشلونة أن تسير الأمور على ما يرام مع الرابطة واتحاد الدوري الإسباني، بالرغم من أن الفريق الكتالوني غير مطالب بشراء عقد راشفورد في الوقت الحالي، مع وجود هذا الخيار في بنود الإعارة.

وقد أظهر المهاجم الإنجليزي رغبة كبيرة في اللعب لبرشلونة من خلال تخفيض راتبه وتسهيل انضمامه للفريق دون مطالب كبيرة.

يُذكر أن برشلونة أعلن قبل أيام تعاقده مع اللاعب الإنجليزي قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، مع وجود بند يقضي بإمكانية تفعيل خيار الشراء بمبلغ 26 مليون جنيه إسترليني في حال رغب برشلونة بذلك.