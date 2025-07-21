نيمار يتلقى هدية خاصة من سان جيرمان

في لفتة طيبة من فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، تلقى النجم السابق للفريق نيمار هدية رمزية من النادي الذي رحل عنه صيف 2023.

رغم مرور سنتين على مغادرته الفريق الباريسي، فإن العلاقة بين نيمار وناديه الأسبق مستمرة، ولا يزال سحر نيمار يأسر داخل حديقة الأمراء بحسب صحيفة لوباريزيان الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن إدارة سان جيرمان أرسلت إلى نيمار وعائلته قمصان الفريق لموسم 2025-2026، مطبوعة عليها أسماء أطفال نيمار (دافي لوكا، مافي، هيلينا، ميل)، إضافة إلى اسم نيمار نفسه.

وقد تأثر النجم البرازيلي بهذه اللفتة الجميلة، فنشر على حسابه على إنستغرام صورة للقمصان مكتوب عليها عبارة "شكرا باريس سان جيرمان".

يُذكَر أن نيمار -البالغ من العمر33 سنة- قد لعب لسان جيرمان 173 مباراة في 6 مواسم، سجل خلالها 118 هدفا، قادما من نادي برشلونة في صفقة تاريخية، قبل أن يتحول للعب مع الهلال السعودي موسمين.

وفي مطلع سنة 2025 عاد نيمار للعب مع فريقه السابق سانتوس، آملا في أن تكون عودته للبرازيل بوابة لاستدعائه مجددا للمنتخب البرازيلي، والظهور في كأس العالم 2026.

ويتبقى لنيمار بسجله القياسي الذي يضم 79 هدفا في 128 مباراة مع المنتخب، بضعة أشهر ليثبت جدارته كأحد أبرز الأسماء في تشكيلة كارلو أنشيلوتي.

ومنذ عودته إلى البرازيل، لعب نيمار 14 مباراة مع سانتوس، مسجلاً أربعة أهداف ومقدماً ثلاث تمريرات حاسمة.