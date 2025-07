ميسي يتجاوز رصيد رونالدو التهديفي من دون ركلات الجزاء

أضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي إنجازا مهما لسِجّله التهديفي بعد تألقه ضد نيويورك ريد بولز في الدوري الأميركي، ليتفوق على منافسه الأزلي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وسجّل ميسي، أمس الأحد، هدفين وصنع ثالثا في المباراة التي فاز فيها إنتر ميامي على ريد بولز بنتيجة 5-1 وجرت على ملعب ريد بول أرينا ضمن الدوري الأميركي للمحترفين، حيث قدم تمريرة حاسمة للهدف الأول وأحرز الهدفين الرابع والخامس.

Another ✨special✨ night for Leo Messi.

His last seven MLS games:

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️ pic.twitter.com/bFFKSpiNjo

— Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025