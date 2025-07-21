من تياغو ميسي إلى جونيور رونالدو.. أبناء نجوم الكرة على خطى آبائهم

في كرة القدم، لا تنتقل المهارات فحسب من جيل إلى جيل، بل أحيانًا تُورّث الأضواء والشغف والتطلعات، وبات عدد من أبناء نجوم الساحرة المستديرة يشقون طريقهم في الملاعب، محاولين كتابة أسمائهم بعيدًا عن ظلال الآباء، ولكن بنفس المهارة والإصرار.

وفي ما يلي بعض أبرز أبناء النجوم الذين يلعبون كرة القدم على مستوى الأندية:

كريستيانو جونيور– ابن كريستيانو رونالدو

يلعب في فريق الناشئين بنادي النصر السعودي الذي يلعب له والده، وانضم مؤخرا إلى المنتخب البرتغال تحت 15 عامًا.

وبات كريستيانو جونيور مادة دائمة في الأخبار الرياضية، وهو يحاول أن يتبع خُطا والده في التهديف واللياقة البدنية العالية، وقد خطف الأنظار بأدائه اللافت وأهدافه الغزيرة في بطولات الفئات السنية.

تياغو ميسي– نجل ليونيل ميسي

يلعب بفريق تحت 13 عامًا بنادي إنتر ميامي الذي يقوده والده.

وأظهر تياغو أنه ربما يكون الوريث الشرعي للرقم 10، بلمحاته الفنية والموهبة والهدوء اللذين ميزا والده في الملاعب، وسجل أهدافًا حاسمة في البطولات الأميركية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير.

وبدأ يلفت الأنظار بشدة بعد تسجيله 11 من أصل 12 هدفًا في مباراة واحدة لإنتر ميامي.

بنجا سواريز- نجل لويس سواريز

يلعب بفريق تحت 13 عامًا بإنتر ميامي بجانب تياغو ميسي، كما يلعب والده مع الفريق الأول للنادي مع ليونيل ميسي.

لوكا– ابن كاكا

تألق نجل هداف المنتخب البرازيلي السابق في بطولات الفئات السنية بالولايات المتحدة الأميركية.

ويحاول لوكا بأسلوبه الهادئ ولمساته الأنيقة، محاكاة والده الأسطورة كاكا، وأن يصنع لنفسه اسما في أميركا الشمالية.

إنزو ألفيش – نجل مارسيلو

يلعب مهاجما في فريق الناشئين بنادي ريال مدريد الذي كان والده ضمن نجومه المميزين ويبلغ رصيده التهديفي 24 هدفًا.

يمتلك إنزو مهارات هجومية واعدة تختلف عن مركز والده الظهير الطائر، وجدد عقده مع الفريق حتى عام 2027 ويُتوقع له مستقبلا باهرا في الريال.

نيكولاس كورتوا

على عكس والده اختار الابتعاد عن حراسة المرمى، مفضلا الخطوط الأمامية، ويلعب حاليا في فريق الأشبال بنادي ريال مدريد الذي يحرس والده مرماه.

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لوكاس فاسكيز

يحمل نفس اسم والده الذي رحل مؤخرا عن ريال مدريد، ويلعب فاسكيز الصغير في الفريق نفسه مع ابن كورتوا.

لوكا فيلا- ابن ديفيد فيا

على خطا والده هداف إسبانيا التاريخي بـ59 هدفا، أصبح لوكا فيلا هداف فرق الأشبال في أتلتيكو مدريد، ويمتلك ثقة كبيرة في نفسه دفعته للقول بأنه سيكون أفضل من والده.

كون– ابن زلاتان إبراهيموفيتش

يلعب بأكاديمية نادي ميلان، ويُظهر شخصية قوية تشبه والده، رغم كونه لا يزال في بداية الطريق.

جوانو مينديز- ابن رونالدينيو

يلعب في صفوف فريق الشباب بنادي بيرنلي في إنجلترا، ويظهر موهبة كبيرة في محاولة لمحاكاة والده الذي يعد من أبرز مواهب الكرة البرازيلية.