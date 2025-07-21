لماذا اعتذر الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي؟

تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتذارا رسميا من نادي الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي لموسم 2025-2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/آب 2025 في هونغ كونغ.

ورد الاتحاد السعودي لكرة القدم على الاعتذار ببيان قال فيه إنه سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأنظمة ولوائح البطولة، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد.

وأكد الاتحاد حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك استنادا إلى نظامه الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية.

وبلغ الهلال دور الثمانية في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة مطلع الشهر الحالي قبل أن يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي

2-1 ليودع البطولة.

لماذا اعتذر الهلال؟

وكان نادي الهلال أصدر بيانا رسميا في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، يبرر فيه اعتذاره عن المشاركة في البطولة من أجل الحفاظ على سلامة لاعبيه وخاصة الدوليين ليكونوا جاهزين قبل معسكر المنتخب السعودي استعدادا لخوض مشواره الحاسم في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف بيان الهلال: "طالبنا بإعادة النظر في إيجاد حلول بديلة تسهم في تنظيم البطولة وتحقيق أهدافها التسويقية والترويجية للرياضة السعودية في هونغ كونغ دون مشاركة الهلال تقديرا للظروف الاستثنائية التي مر بها الفريق".

وأشار أيضا إلى أن المعدلات البدنية للاعبين دفعت مسؤولي الهلال للاعتذار عن المشاركة في البطولة بعد موسم شاق استمر أكثر من عام، وأنهاه الفريق بتمثيل مشرف للمملكة في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت منتصف الشهر الجاري في الولايات المتحدة.

وأوضح أيضا أن الاتحاد السعودي أعلن عن جدول مسابقاته المحلية في الأول من يونيو/حزيران الماضي، ولم يتضمن إقامة السوبر في هونغ كونغ، بل تم الإعلان عن موعدها ومكانها في 13 يونيو/حزيران الماضي بعد سفر الفريق إلى الولايات المتحدة.

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وعبر الهلال على اعتزازه ببطولة السوبر وكافة البطولة السعودية، ولكن موعد البطولة يقلص فترة الإجازة المسموح بها بين المواسم، وهو ما يخالف ما نصت عليه الفقرة (6.5) من العقود الإلزامية الواردة في ملاحق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أن الإجازة السنوية للاعبين هي 28 يوما كحد أدنى.