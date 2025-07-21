شاهد.. هالك يخطف الأضواء في الدوري البرازيلي بهدفين مذهلين

خطف الدولي البرازيلي السابق هالك الأضواء خلال المباراة الأخيرة لفريقه أتلتيكو مينيرو في الدوري المحلي بتسجيله هدفين.

وهزّ هالك البالغ من العمر 38 عاما -أمس الأحد- شباك بالميراس في قمة الجولة الـ15 من الدوري البرازيلي التي جرت على ملعب أليانز باركي، مرتين ومن ركلتين حرتين مباشرتين مذهلتين من خارج منطقة الجزاء.

QUE BOMBA! 💣 Apesar dois dois gols de falta do Hulk, o Atlético-MG acabou perdendo por 3 a 2 para o Palmeiras, no Allianz Parque. #palmeiras #atléticomg #futebol #brasileirão #hulk pic.twitter.com/wki7H59SsY — ge (@geglobo) July 20, 2025

وتقدّم هالك لتنفيذ ركلة حرة مباشرة وضعها بكل دقة أعلى الزاوية اليمنى لويفرتون دا سيلفا حارس بالميراس مهديا فريقه هدف التعادل (1-1) قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي أثناء بحث أتلتيكو مينيرو عن العودة لأجواء المباراة بعد التأخر 1-3، حصل الفريق على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

وتكفّل هالك مجددا بالتنفيذ لكن هذه المرة تقدّم نحو الكرة بسرعة وأطلق تسديدة مدوّية لم تترك أي مجال لويفرتون لمنعها من هز شباكه، في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ورفع هالك رصيده إلى 15 هدفا في 29 مباراة لعبها مع أتلتيكو مينيرو في جميع البطولات، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية.

ولم ينقذ تألق هالك فريقه من تجرّع هزيمة جديدة هي الثانية له على التوالي في الدوري البرازيلي، إذ خسر مينيرو في النهاية بنتيجة 2-3.

وتجمّد رصيد أتلتيكو مينيرو عند 20 نقطة أبقته في المركز التاسع بجدول الترتيب، في حين رفع بالميراس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن كروزيرو المتصدر علما بأن بالميراس لديه مباراتان مؤجلتان.

ويحل أتلتيكو مينيرو في الجولة القادمة ضيفا على فلامنغو على ملعب ماراكانا يوم الاثنين المقبل، وقبلها يستقبل أتلتيكو بوكارامانغا الكولومبي ضمن بطولة كوبا سود أميركانا.