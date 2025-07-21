شاهد.. القادسية السعودي يتعاقد مع هداف الكالتشيو

أعلن القادسية المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم -الاثنين- التعاقد مع المهاجم ماتيو ريتيغي قادما من أتلانتا الإيطالي.

وكتب القادسية عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "لصفوف القادسية.. وصل! ريتيغي فارس وبطل".

ونشر النادي عبر المنصة ذاتها مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب بقميص النادي السعودي ويقول "أنا هنا. أنا قدساوي".

وكان اللاعب البالغ عمره 26 عاما قد انضم إلى أتلانتا في أغسطس/آب الماضي. وخلال الموسم الماضي، سجل اللاعب الإيطالي ذو الأصول الأرجنتينية 28 هدفا ولعب 9 تمريرات حاسمة في 49 مباراة خاضها بكل المسابقات مع أتلانتا.

وفاز اللاعب بجائزة هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي برصيد 25 هدفا، ساعدت فريقه على احتلال المركز الثالث برصيد 74 نقطة بفارق 8 نقاط خلف نابولي البطل.

وكان القادسية قد أعلن هذا الشهر رحيل مهاجمه الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ عن صفوف الفريق.

وانضم أوباميانغ‭ ‬‬(36 عاما) لصفوف القادسية قادما من أولمبيك مرسيليا العام الماضي وخاض مع الفريق 36 مباراة في كافة المسابقات سجل فيها 21 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وكان الدولي الغابوني أحد أبرز اللاعبين المساهمين في تألق القادسية على الصعيد المحلي واحتلاله المركز الرابع بالدوري الموسم الماضي.

ويستعد القادسية للمشاركة في كأس السوبر السعودية لأول مرة.