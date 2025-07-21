راشفورد ثاني إنجليزي يلعب لبرشلونة خلال قرن

بمجرد الانتهاء من صفقة انتقال ماركوس راشفورد إلى برشلونة قادما من مانشستر يونايتد سيدخل اللاعب الإنجليزي تاريخ النادي الكتالوني من أوسع الأبواب.

ووصل راشفورد (27 عاما) إلى مدينة برشلونة لإجراء الفحوصات الطبية، ومن المقرر أن يعلن النادي عن ضمه رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

Marcus Rashford ya ha llegado a la Ciudad Deportiva para pasar el reconocimiento médico. pic.twitter.com/2sMpT6s5U9 — FCB PRIME (@fcbisprime) July 21, 2025

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن راشفورد سيكون ثاني لاعب إنجليزي يلعب لبرشلونة منذ عام 1924 بعد مواطنه غاري لينيكر الذي مثّل البلوغرانا بين عامي 1986 و1989.

وانضم لينيكر إلى برشلونة بعد انتهاء مونديال المكسيك 1986 قادما من إيفرتون بتوصية من المدرب الإنجليزي تيري فينابلز.

وخلال 3 مواسم دافع لينيكر عن قميص البلوغرانا في 138 مباراة رسمية سجل خلالها 51 هدفا وقدّم 3 تمريرات حاسمة، وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

وخلال تلك الفترة توّج لينيكر مع برشلونة بلقبين هما كأس ملك إسبانيا 1987-1988 وكأس الكؤوس الأوروبية 1988-1989.

في الأثناء، أشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن الدولة التي اخترعت كرة القدم (إنجلترا) لم يكن لها حضور تاريخي مع برشلونة الذي يعد أحد أعظم الأندية في العالم.

ويعود ذلك إلى عوامل عدة، منها القيود التي فرضت في أوقات معينة على التعاقد مع لاعبين محترفين أجانب، بالإضافة إلى الانجذاب الثقافي للنادي لمدارس كروية أخرى، مثل المجر وهولندا والبرازيل.

وسلطت الصحيفة الضوء على عدد كبير من اللاعبين الإنجليز الذي لعبوا لبرشلونة خلال السنوات التي تلت تأسيسه عام 1899 وحتى العقد الثاني من القرن الـ20.

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وأوضحت أنه في تلك الحقبة كانت معظم المباريات تقام وديا وفقا "لمقتضيات تنظيمية"، ومع ذلك اعتُبر أولئك اللاعبون جزءا من ذاكرة برشلونة.

وتاليا اللاعبين الإنجليز الذين ارتدوا قميص برشلونة طوال تاريخه:

إرنست فرانسيس ويتي: لعب في خط الوسط بين عامي 1899 و1901. غوردون فرانك باستو: كان مهاجما بين عامي 1899 و1901. جيمس غيليسبي: مهاجم وخاض 3 مباريات ودية عام 1900. جيمس ألبرت إيكيس: شارك في 15 مباراة عام 1901 وسجل 6 أهداف. تشارلز هيرفورد: لعب مباراة واحدة عام 1903. دبليو آي فريمان: مدافع شارك في مباراتين عام 1901. آرثر في جونسون: شارك في مباراة ودية مع برشلونة. هنري سولومون ويل: لعب 5 مباريات عام 1905. تشارلز والاس: لعب 99 مباراة وسجل 88 هدفا بين عامي 1908 و1911. بيرسي والاس: لعب 70 مباراة وسجل 66 هدفا بين عامي 1910 و1915. فرانك ألبرت ألاك: خاض 41 مباراة وسجل 35 هدفا خلال عام 1913. والتر فيشر: لعب مباراة واحدة عام 1913 وسجل هدفا. جي آر غرينويل: لعب في مركز الوسط بين عامي 1913 و1914. بيلي لامب: خاض 13 مباراة عام 1912.

يذكر أن راشفورد سيلعب مع برشلونة في الموسم المقبل 2025-2026 على سبيل الإعارة مع وجود بند في العقد يتضمن خيار الشراء.