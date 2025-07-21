إبراهيم دياز في مفترق طرق مع ريال مدريد بسبب ألونسو

أصبحت مسيرة النجم المغربي إبراهيم دياز مع فريقه ريال مدريد الإسباني على المحك منذ قدوم المدرب الجديد تشابي آلونسو.

وبعدما كان مؤثرا مع المدرب السابق أنشيلوتي، بدأ دور دياز يتراجع بشدة مع ريال مدريد مع صعود لاعبين مثل غونزالو غارسيا، وأردا غولر، فضلا عن التعاقد الأخير مع الأرجنتيني فرانكو ماستانتوونو بمقابل وصل إلى 63 مليون يورو. وظهر ذلك بوضوح خلال مشاركته المحدودة جدا في كأس العالم للأندية بأميركا.

إحصائيا، شارك دياز في 56 مباراة خلال موسم 2024-2025 منها 23 مباراة كأساسي، بمعدل 40.8 دقيقة للمباراة، مقارنة بموسم 2023-2024 الذي لعب في 44 مباراة و45.5 دقيقة في المتوسط.

إلا أن فرصة تجدد الأمل ما زالت قائمة في حال رحيل البرازيلي رودريغو عن الفريق؛ فمن المتوقع أن يعزز ذلك من فرص دياز مرة أخرى داخل التشكيلة، وبذلك تبقى استمراريته مرتبطة بقرارات السوق وتوزيع الأدوار داخل الفريق.

وعلى الرغم من التحديات، فإن عقد دياز الحالي سينتهي عام 2027، وتُشير المصادر إلى أن تجديده حتى عام 2030 "قريب الحدوث"، مما يعكس ثقة النادي فيه واستعدادا لمنحه فرصة جديدة تحت قيادة آلونسو.