الوحدات والحسين إربد يخصصان ريع نهائي السوبر الأردني لأهل غزة

قرر نادي الحسين إربد الأردني تخصيص ريع تذاكر مباراة ذهاب كأس السوبر لكرة القدم التي تقام مساء اليوم أمام نادي الوحدات، إلى أهل غزة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي "قرر نادي الحسين الرياضي وبناء على توجيه من الرئيس عامر أبو عبيد تخصيص ريع المباراة اليوم في ذهاب السوبر الأردني دعمًا لأهلنا الصامدين في قطاع غزّة. وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. إيمانًا منّا بأن الرياضة موقف، والحب فعل".

استكمالًا لما بدأه الوحدات في تخصيص نسبة من ريع تذاكر مباراة السوبر، قرر مجلس إدارة نادي الوحدات تخصيص كامل ريع المباراة البيتية أمام فريق الحسين إربد، لدعم الأهل في قطاع غزة وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا هناك.

وذكر النادي في بيان "ندعو جماهير نادي الوحدات الوفية، بشراء التذاكر للمساهمة في موقف أبناء نادي الوحدات الداعم لصمود أهلنا في غزة".

في اليوم الـ654 من حرب الإبادة على غزة، يستمر إغلاق المعابر ومنع عبور الإمدادات الإنسانية للقطاع، ومع الإغلاق بات الجوع سلاحا لا يقل فتكا عن القصف الإسرائيلي.

فقد سجلت وزارة الصحة في القطاع وفاة 19 شخصا بسبب الجوع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينهم طفلة تدعى رزان أبو زاهر لا يتجاوز عمرها 4 أعوام، عاشت نصفها في جحيم الحرب، لتنضم بذلك الى سجل يضم 70 طفلا من شهداء المجاعة منذ بدء حرب الإبادة.