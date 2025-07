10 حقائق عن السلوفيني بوغاتشار أفضل دراج عالمي

إذا كنت من عشاق سباقات الدراجات الهوائية، فربما تكون على دراية بمسيرة الدراج السلوفيني المحترف تادي بوغاتشار الفائز بالعديد من الألقاب والجوائز في طواف إسبانيا وفرنسا، وجيرو دي إيطاليا وغيرها.

ويهيمن بوغاتشار، حامل اللقب، حاليا على صدارة الترتيب في طواف فرنسا 2025 بعد فوزه بـ4 مراحل وهو في نصف الطريق نحو تحقيق الرقم القياسي لأكثر عدد انتصارات في نسخة واحدة من طواف فرنسا.

وُلِد هذا الدراج في 21 سبتمبر/أيلول 1998 في كلانيك، وهي بلدة صغيرة تتبع بلدية كوميندا بمنطقة سلوفينيا. ومنذ صغره، انجذب إلى الدراجات الهوائية، لدرجة أنه في سن الـ16 فقط، بدأ يتنافس بشكل شبه احترافي مع فريق الدراجات السلوفيني الذي شارك معه في طواف فرنسا، متنافسًا ضد نخبة من المحترفين، وبدأ مسيرته الرياضية بتألق.

رغم نصائح مدربيه وعائلته، اعترف الدراج السلوفيني، الذي بدأ ممارسة هذه الرياضة في سن التاسعة فقط في مسقط رأسه -في عدة مقابلات- بصعوبة ترك دراجته، وأنه لا يمر يوم دون أن يُكرّس وقته لشغفه الأكبر.

كما قضى بوغاتشار ساعات طويلة أمام التلفاز يشاهد نجاحات دراجين عظماء مثل ألبرتو كونتادور وآندي شليك، ثم يُقلّد حركاتهم ويشارك في سباق دراجات بنفسه.

Back when I was a small kid with big dreams 😁

Tomorrow begins another dream @LeTour 🇫🇷#ThrowbackThursday pic.twitter.com/lPo3BV01Qm

— Tadej Pogačar (@TamauPogi) June 30, 2022