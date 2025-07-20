لوك جديد للامين جمال وأرباح قياسية من بيع قميصه رقم 10

حقق نادي برشلونة أرقاما قياسية بعد تجديد عقد نجمه الشاب لامين جمال وظهوره لأول مرة بالقميص رقم "10"، بحسب موقع "كول مانيا".

وبعد 24 ساعة من الإعلان الرسمي عن القميص يوم الأربعاء الماضي، سجل متجر برشلونة على الإنترنت مبيعات قياسية لقميص لامين جمال بالرقم 10، إذ بيع منه حوالي 70 ألف قطعة.

وأدى هذا الانفجار في المبيعات إلى توليد إيرادات مذهلة بلغت 10 ملايين يورو في اليوم الأول وحده، بحسب ما أفاد به موقع كولينا مانيا.

وكانت إدارة برشلونة تثق بأن منح لامين جمال القميص الأسطوري رقم 10 سيجلب فوائد مالية طويلة الأمد.

وكان الموهبة الإسبانية يرتدي القميص رقم 19 في الموسم الماضي، وبعد تمديد عقده تسلم القميص رقم 10 من رئيس النادي خوان لابورتا في احتفالية خاصة.

ويعد القميص رقم 10 إرثا مباشرا من أنسو فاتي، ولكنه يرتبط ارتباطا وثيقا بأساطير كرة القدم مثل ليو ميسي ورونالدينيو ومارادونا.

وبعد تمديد عقده، سيتقاضى جمال راتبا سنويا يقدر بـ16.7 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، مما يعني أن الراتب الإجمالي لـ6 أعوام سيبلغ 100 مليون يورو.

لوك جديد للامين جمال

حضر لامين جمال إلى التدريبات بإطلالة جديدة لفتت انتباه زملائه، وأثارت العديد من التعليقات، حيث تخلى النجم الشاب عن خصلات شعره الشقر وصبغها كاملة باللون الأشقر، مما منحه إطلالة مشابهة جدا لتلك التي تألق بها في نهائي كأس الملك ضد ريال مدريد.

يواصل نادي برشلونة الفائز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي تدريباته المكثفة بقيادة مدربه هانسي فليك استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

سيقوم الفريق بحصص تدريبية واحدة يوم الأحد المقبل، وسيحصل الاثنين على يوم راحة من أجل الاسترخاء والراحة مع الأهل والأصدقاء قبل السفر يوم الخميس إلى مدينة كوبي اليابانية، حيث ستبدأ الجولة الآسيوية.