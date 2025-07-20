موعد مباراة الحسين ضد الوحدات في ذهاب كأس السوبر الأردنية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد المواجهة المرتقبة بين الحسين إربد حامل اللقب والوحدات في ذهاب كأس السوبر الأردنية لكرة القدم إيذانا بافتتاح الموسم الجديد 2025-2026 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا الاثنين على ملعب مدينة الملك عبد الله الثاني في العاصمة عمّان، ويحتضن ملعب الحسن بمدينة إربد لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل.

ويبدأ الوحدات ضد الحسين إربد الساعة الثامنة مساء بتوقيت عمّان ومكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الحسين إربد ضد الوحدات:

قناة الأردن الرياضية.

قناة رؤيا.

موقع الاتحاد الأردني لكرة القدم (بث مباشر).

المتوج بالدوري ضد بطل الكأس

ويخوض الحسين مباراة كأس السوبر بصفته بطلا للدوري في الموسم الماضي، والوحدات بصفته بطلا للكأس.

ويسعى الحسين إلى المحافظة على اللقب الذي توج به الموسم الماضي على حساب الوحدات مستفيدا من فوزه عليه 3-1 ذهابا، في حين انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي.

ويحمل الفيصلي الرقم القياسي بعدد التتويجات في الكأس السوبر بواقع 17 مرة، في حين يأتي الوحدات ثانيا بـ15 أمام الرمثا 3 مرات، وشباب الأردن والحسين إربد (مرتان لكل منهما)، ومرة واحدة لكل من الجزيرة والأهلي.

مستجدات الحسين إربد

ويقود الحسين المدرب البرتغالي كيم ماتشادو بعدما تسلّم دفة القيادة في يونيو/حزيران الماضي بدلا من المدرب الوطني أحمد هايل الذي قاد الفريق في الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري، قبل خسارة نهائي كأس الأردن أمام الوحدات أيضا بركلات الترجيح (1-3).

وعزز الحسين صفوفه بـ3 محترفين جدد هم البرازيلي بيدرو هنريكي والبرتغالي لاتير فال والألباني لويس كاكوري، كما جدد عقد البرازيلي إيتالو هنريكي، إضافة إلى ضم مجموعة من اللاعبين، أبرزهم مدافع منتخب الأردن أحمد عساف والرباعي أحمد بني مصطفى وورد البري وهاشم مبيضين وفارس غطاشة.

ويفتقد الحسين في الموسم الحالي خدمات نجمه محمود مرضي الذي انتقل للاحتراف مع دبا الفجيرة الإماراتي والمدافع الدولي إحسان حداد للإصابة، لكن قائمة الفريق تضم لاعبين قادرين على التعويض، ويبرز منهم عبد الله نصيب ورجائي عايد ورزق بني هاني ويوسف أبو جلبوش وعارف الحاج وعبد الله العطار.

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واستعد الحسين للكأس السوبر بمعسكر تدريبي في مدينة إزميت التركية خاض خلاله مباراتين وديتين، خسر الأولى أمام زيرا الأذربيجاني 0-1، وفاز في الثانية على الاستقلال الإيراني 2-0.

استقرار الوحدات

من جهته، يعيش الوحدات بقيادة مدربه التونسي قيس اليعقوبي حالة من الاستقرار بعد التعاقد مع المحترف الموريتاني ممادو نياس لتعويض غياب السنغالي أوسينيو سيزار الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم الماضي، كما عزز صفوفه باستقدام الفلسطيني وجدي نبهان والمصري مصطفى معوض.

واستعاد الوحدات خدمات مدافعه السابق أحمد ثائر قادما من الحسين، إلى جانب ضم الثلاثي أحمد الحراحشة وربيع عز الدين وأحمد صبرة، لتشكيل الإضافة النوعية مع أبرز نجوم الفريق في الموسم الماضي وهم كل من مهند سمرين وعامر أبو جاموس وصالح راتب ومحمود شوكت ومحمد موالي ومحمد عبد المطلب الملقب بـ"بوغبا".

واكتفى الوحدات بمعسكر تدريبي محلي، وخاض سلسلة من المباريات الودية مع الفرق المحلية شهدت الفوز على شباب الأردن 1-0 والسلط بثلاثية نظيفة، في حين تعادل مع الجزيرة 2-2 والبقعة سلبا.