رياضة|إيطاليا

كأس سكونيتسو بطولة شعبية في سجن سابق تحرك شغف كرة القدم بنابولي

Soccer Football - Scugnizzo Cup Semi Final - Manchester City Napoli v West Ham United - Scugnizzo Liberato, Naples, Italy - July 14, 2025 General view after the semi final match between Manchester City Napoli and West Ham United, held in the courtyard of the former juvenile prison. The tournament is part of a grassroots revival of local football. REUTERS/Matteo Ciambelli
بطولة كأس سكونيتسو تُلعب في ساحة السجن التي تحولت لملعب خماسي (رويترز)
20/7/2025-|آخر تحديث: 19:36 (توقيت مكة)

في قلب وسط نابولي التاريخي النابض بالحياة، تتعالى الأصوات القادمة من مباريات لكرة القدم الخماسية تُلعب بين جدران حجرية قديمة لسجن سابق للأحداث.

بدأ الشغف بكرة القدم يترسخ في جميع أنحاء المدينة بفضل فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي في اثنين من المواسم الثلاثة الماضية.

وكان قد مضى أكثر من 30 عامًا على آخر تتويج للفريق بلقبه في الدوري، والذي تحقق تحت قيادة أسطورته دييغو مارادونا، بطل العالم مع منتخب الأرجنتين.

أثار هذا النجاح الذي طال انتظاره شغفا متأصلا بهذه الرياضة وتفانيا شديدا يشتهر به سكان نابولي.

Soccer Football - Scugnizzo Cup Final - Manchester City Napoli v Inter Miami Quartieri Uniti - Scugnizzo Liberato, Naples, Italy - July 18, 2025 Players of Manchester City Napoli celebrate with the trophy after defeating Inter Miami Quartieri Uniti 4-0 in the final of the Scugnizzo Cup, held in the courtyard of the former juvenile prison. The tournament is part of a grassroots revival of local football. REUTERS/Matteo Ciambelli
الفريق الفائز يرفع كأس البطولة بحماس شديد (رويترز)

يتجلى هذا بوضوح في المباريات التي تقام في ساحة السجن السابق المهجورة منذ أكثر من عقدين من الزمان وباتت تجذب حشودا ورعاية يزيدان يوما بعد يوم.

أصبحت كأس سكونيتسو، وهي بطولة شعبية في عامها السادس، إحدى أكثر الفعاليات الرياضية رواجا في المدينة.

قال المتطوع سيرجو شامبرا "إنها لعبة تعشقها هذه المدينة، بل تكاد تكون غريزية، لكنها غالبا ما ترتبط ارتباطا وثيقا بشغفها بناديها المحترف".

وأضاف "في الوقت ذاته، تفتقر نابولي إلى المرافق الرياضية والمتنزهات، وأصبح من شبه المستحيل لعب كرة القدم في الساحات العامة التي غزتها المقاهي والسياحة".

وتحول السجن الذي كان معروفا باسم سكونيتسو لبيراتو، وتعني "فتى الشارع المُحرَر" بلهجة مدينة نابولي، إلى مساحة مجتمعية نابضة بالحياة.

الجماهير تحيط بالملعب من كل مكان (رويترز)

قال جوزيبي ببينو منظم كأس سكونيتسو "إنها بطولة تنظم خصيصا لسكان الأحياء لخلق أجواء من الألفة والمودة".

وأضاف "تُنتقد نابولي أحيانا لعدم كونها قدوة حسنة، لكن كأس سكونيتسو مخصصة للأطفال الذين يواجهون صعوبات أكبر".

تجمَع البطولة فرق الأحياء والمهاجرين للعب مباريات في ساحة خرسانية ضيقة.

مجموعة من المهاجرين يشجعون فريقهم وأمامهم علم فلسطين (رويترز)

قال المتطوع جوليان فوستر "كأس سكونيتسو دليل على حاجة المدينة لاستعادة رياضة لم يعد من الممكن مشاهدتها من المدرجات فقط".

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وأضاف "يظهر لنا أنه لا يزال بإمكانك الاستمتاع دون ملاعب ضخمة ونجوم كرة قدم وأن هناك طرقا أخرى للتواصل، طرقا اندثرت أو نسيت تدريجيا".

وملأت الألعاب النارية سماء ساحة السجن خلال نهائي هذا العام إذ سحق مانشستر سيتي نابولي، الذي سمي على سبيل المزاح تقديرا لنظيره في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنتر ميامي كوارتييري أونيتي 4-صفر يوم الجمعة.

جانب من إحدى مباريات البطولة (رويترز)
الجماهير منفعلة مع أحداث المباريات والمعلق بيده مكبر للصوت (رويترز)
المصدر: رويترز

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