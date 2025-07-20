عودة الملاكم باكياو تنتهي بتعادل مثير أمام باريوس في نزال ناري

في ليلة أسطورية بمدينة لاس فيغاس الأميركية عاد الملاكم الفلبيني الشهير ماني باكياو إلى الحلبة بعد غياب دام 4 سنوات، ليُثبت أن العمر مجرد رقم، في نزال ملحمي أمام بطل العالم في وزن الوسط ماريو باريوس انتهى بتعادل مثير أبقى اللقب في حوزة الأخير، لكنه منح باكياو انتصارا معنويا كبيرا في عيون الجماهير والنقاد.

ومنحت لجنة التحكيم النتيجة بالتعادل بالأغلبية، ومنح حكم واحد الأفضلية لباريوس (115-113)، في حين احتسبه الآخران تعادلا (114-114).

وأظهرت الأرقام الرسمية تفوق باريوس في عدد اللكمات الإجمالية (120 مقابل 101)، في حين تفوق باكياو في اللكمات القوية (81 مقابل 75).

وشهد النزال تفوقا لباكياو في الجولات الوسطى (6 حتى 9) بفضل حركته السريعة وهجماته المركّبة، قبل أن يستعيد باريوس زمام الأمور في الجولات الأخيرة.

باكياو يفوز بقلوب الجماهير

وأظهر باكياو (46 عاما) لياقة وجرأة نادرتين وقدرة مذهلة على مجاراة بطل شاب في ذروة مستواه، دخوله الحلبة بعد اعتزال دام 4 سنوات وعقب أسابيع فقط من دخوله قاعة مشاهير الملاكمة أعاد إليه بريقه وجعل الجماهير تهتف باسمه وكأنه الفائز الحقيقي.

.@Boxer_Barrios and @MannyPacquiao trade at the end of RD8, with Barrios shooting the Jab and Manny dancing around el Azteca. 📺 Order #PacquiaoBarrios now: https://t.co/f0TyAhZSE7 pic.twitter.com/klNdRIAskK — Premier Boxing Champions (@premierboxing) July 20, 2025

وأبدى الملاكمان رغبة واضحة في خوض نزال إعادة، وسط مطالبات جماهيرية كبيرة بإعادة المواجهة التي وصفت بأنها "سرقت الفوز من باكياو".