شاهد.. ميسي يواصل الإبداع في خماسية إنتر ميامي بالدوري الأميركي

رفع ليونيل ميسي رصيده من الأهداف في الدوري الأميركي إلى 18 هذا الموسم، وساهم في 27 هدفا بعدما قاد إنتر ميامي إلى فوز ساحق 5-1 على نيويورك ريد بولز صباح اليوم الأحد.

وسجل ميسي هدفين وصنع اثنين آخرين ليقود إنتر ميامي إلى فوز جديد بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم في هاريسون بنيوجيرسي.

وعوض ميسي وإنتر ميامي التأخر بهدف في الشوط الأول بفضل 3 أهداف في أواخر الشوط الأول، بينها اثنان بقدم تيلاسكو سيجوفيا، مما منح الفريق التقدم 3-1 قبل الاستراحة.

وفاز ميامي بمباراته السادسة في آخر 7 مباريات في الدوري الأميركي بعد أن قطعت الخسارة أمام سينسيناتي يوم الأربعاء الماضي سلسلة انتصاراته التي استمرت لـ5 مباريات.

وأخفق ريد بولز في تحقيق انتصارين متتاليين على أرضه، وخسر أمام إنتر ميامي للمرة الثانية هذا الموسم.

وسجل نيويورك هدفه الوحيد في الدقيقة الـ15 عندما سدد إيميل فورسبيرغ ركلة ركنية أمام مرمى حارس مرمى ميامي روكو ريوس نوفو، ثم سدد ألكسندر هاك الكرة في الشباك مسجلا الهدف رغم أن المدافع فيديريكو ريدوندو كان حوله.

وسجل جوردي ألبا -الذي غادر الملعب في الدقيقة الـ84 بسبب ما بدا أنه تشنج في الساق- هدفه الأول هذا الموسم في الدوري الأميركي بعد تمريرة عرضية من ميسي في الدقيقة الـ24 ليعادل النتيجة 1-1.

MESSI ➡️ JORDI 🚀 pic.twitter.com/l4AQdtDHLO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 20, 2025

وتقدم إنتر ميامي في الدقيقة الـ27 عندما مرر لويس سواريز الكرة إلى ميسي الذي مررها بسرعة إلى ألبا، وأعاد كرة عرضية إلى سيجوفيا ليسددها بسهولة في الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول مرر ريدوندو الكرة في منطقة جزاء ريد بولز، لكنه لم ينجح في تسديدها، لكن سيجوفيا اندفع وسدد كرة مرتدة من كارلوس ميجيل كورونيل محرزا الهدف الثالث.

El pase de Busi, la definición de Messi 🎬🍿 pic.twitter.com/BUBkATiDtG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 20, 2025

وأضاف ميسي هدفين في الدقيقتين الـ60 والـ75 ليحسم النتيجة.