رياضة|الدوري السعودي|السعودية

تعرف على مدربي فرق الدوري السعودي للمحترفين

جيسوس مدرب الهلال في الموسم الماضي يتولى تدريب النصر هذا الموسم (غيتي)
20/7/2025-|آخر تحديث: 17:59 (توقيت مكة)

أغلقت أندية الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ملف المدربين الذين سيتولون الإشراف الفني عليها في الموسم الجديد 2025-2025، حيث فضلت 10 أندية المحافظة على مدربيها السابقين عطفا على النتائج التي تحققت في الموسم المنصرم، في حين قررت 8 أندية استبدال مدربيها بآخرين أملا في تصحيح مسارها الفني وتحقيق النتائج المرجوة.

ويتوزع المدربون بين 10 جنسيات، حيث جاءت المدرسة البرتغالية في الصدارة بواقع 6 مدربين، تليها المدرسة الإسبانية مع 3 مدربين، ثم الفرنسية مع مدربَين اثنين، مقابل مدرب واحد من كل من السعودية، تونس، إيطاليا، رومانيا، ألمانيا، اليونان والبرازيل.

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وسيكون البرتغالي جورجي جيزوس (النصر) في سن الـ70 عاما عميد المدربين في الدوري، في حين سيكون الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي أصغرهم سنا إذ يبلغ (37 عاما).

وفي ما يلي مدربو أندية الدوري السعودي لموسم 2025-2026:

لوران بلان (يمين) مدرب الاتحاد يصافح ماتياس يايسله مدرب الأهلي (رويترز)

الاتحاد (حامل لقب الدوري السعودي)

  • لوران بلان
  • الجنسية: فرنسي
  • العمر: 59 عاما
  • الحالة: مستمر في تدريب الفريق

النصر

  • جورجي جيزوس
  • الجنسية: برتغالي
  • العمر: 70 عاما
  • الحالة: يخوض موسمه الأول مع الفريق
  • آخر الأندية التي دربها: الهلال

الهلال

  • سيموني إينزاغي
  • الجنسية: إيطالي
  • العمر: 49 عاما
  • الحالة: يخوض موسمه الأول مع الفريق
  • آخر الأندية التي دربها: إنتر ميلان الإيطالي
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 18: Simone Inzaghi, Head Coach of Al Hilal, reacts during the FIFA Club World Cup 2025 group H match between Real Madrid CF and Al Hilal at Hard Rock Stadium on June 18, 2025 in Miami Gardens, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
سيموني إينزاغي قاد الهلال في كأس العالم للأندية (الفرنسية)

الشباب

  • إيمانول ألغواسيل
  • الجنسية: إسباني
  • العمر: 54 عاما
  • الحالة: يخوض موسمه الأول مع الفريق
  • آخر الأندية التي دربها: ريال سوسيداد الإسباني

نيوم

  • كريستوف غالتيه
  • الجنسية: فرنسي
  • العمر: 58 عاما
  • الحالة: يخوض موسمه الأول مع الفريق
  • آخر الأندية التي دربها: الدحيل القطري

الرياض

  • خافيير كاييخا
  • الجنسية: إسباني
  • العمر: 47 عاما
  • الحالة: يخوض موسمه الأول مع الفريق
  • آخر الأندية التي دربها: ريال أوفييدو الإسباني
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الخلود

  • كوزمين كونترا
  • الجنسية: روماني
  • العمر: 49 عاما
  • الحالة: يخوض موسمه الأول مع الفريق
  • آخر الأندية التي دربها: ضمك

ضمك

  • أرماندو إيفانجيليستا
  • الجنسية: برتغالي
  • العمر: 51 عاما
  • الحالة: يخوض موسمه الأول مع الفريق
  • آخر الأندية التي دربها: فاماليكاو البرتغالي

التعاون

  • بريكليس شاموسكا
  • الجنسية: برازيلي
  • العمر: 59 عاما
  • الحالة: يخوض موسمه الأول مع الفريق
  • آخر الأندية التي دربها: نيوم

الاتفاق

  • سعد الشهري
  • الجنسية: سعودي
  • العمر: 45 عاما
  • الحالة: مستمر في تدريب الفريق
سعد الشهري (وسط) مدرب الاتفاق في مباراة فريقه ضد النصر (غيتي)

الأهلي (بطل دوري أبطال آسيا)

  • ماتياس يايسله
  • الجنسية: ألماني
  • العمر: 37 عاما
  • الحالة: مستمر في تدريب الفريق

القادسية

  • خوسيه ميغيل غونزاليس
  • الجنسية: إسباني
  • العمر: 62 عاما
  • الحالة: مستمر في تدريب الفريق

الفيحاء

  • بيدرو إيمانويل
  • الجنسية: برتغالي
  • العمر: 50 عاما
  • الحالة: مستمر في تدريب الفريق

الأخدود

  • باولو سيرجيو
  • الجنسية: برتغالي
  • العمر: 57 عاما
  • الحالة: مستمر في تدريب الفريق

الفتح

  • جوزيه غوميز
  • الجنسية: برتغالي
  • العمر: 54 عاما
  • الحالة: مستمر في تدريب الفريق
جوزيه غوميز مدرب الفتح (رويترز)

النجمة

  • ماريو سيلفا
  • الجنسية: برتغالي
  • العمر: 48 عاما
  • الحالة: مستمر في تدريب الفريق

الخليج

  • جورجيوس دونيس
  • الجنسية: يوناني
  • العمر: 55 عاما
  • الحالة: مستمر في تدريب الفريق

الحزم

  • جلال قادري
  • الجنسية: تونسي
  • العمر: 53 عاما
  • الحالة: مستمر في تدريب الفريق
المصدر: الفرنسية

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