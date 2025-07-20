اللاعبون الأكثر خوضا للمباريات في الموسم الماضي

أُسدل الستار الأحد الماضي على الموسم الكروي 2024-2025 بنهاية منافسات كأس العالم للأندية 2025، وكان موسما طويلا ومرهقا جدا بالنسبة للاعبين.

فبعد انتهاء البطولات المحلية والقارية شارك 32 فريقا حول العالم في مونديال الأندية بنسخته الموسعّة الأولى، والذي تُوج به تشلسي الإنجليزي وأُقيم على مدار شهر تقريبا في الولايات المتحدة وسط ظروف جوية شديدة الحرارة، وهو ما زاد من المتاعب البدنية للعديد من اللاعبين.

ودفع الجدول المزدحم بالعديد من اللاعبين إلى خوض عدد كبير من المباريات مع أنديتهم، بالإضافة إلى التزاماتهم مع منتخباتهم الوطنية.

وخاض 4 لاعبين ينشطون في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، أكثر من 70 مباراة في الموسم الماضي بينما تجاوز 6 لاعبين آخرين حاجز الـ65 مباراة بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

أكثر اللاعبين من الدوريات الخمسة الكبرى مشاركة في المباريات بالموسم الماضي 2024-2025:

الفرنسي برادلي باركولا (باريس سان جيرمان): 73 مباراة. الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد): 73 مباراة. الأورغواياني فيدريكو فالفيردي (ريال مدريد): 72 مباراة. الإسباني فابيان رويز (باريس سان جيرمان): 71 مباراة. الإسباني بيدري غونزاليس (برشلونة): 69 مباراة. الإيطالي أليساندرو باستوني (إنتر ميلان): 67 مباراة. الأرجنتيني جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 67 مباراة. البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان): 67 مباراة. البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد): 66 مباراة. البرتغالي جواو نيفيز (باريس سان جيرمان): 66 مباراة. الإنجليزي جود بلينغهام (ريال مدريد): 66 مباراة. البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 66 مباراة.

الأكثر خوضا للدقائق

في الأثناء يُعتبر فالفيردي لاعب ريال مدريد الأكثر خوضا للدقائق طوال الموسم الماضي، باعتباره شارك أساسيا في معظم المباريات ولم يغب إلا في عددٍ قليل جدا.

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في المقابل لم يكن باركولا ومودريتش لاعبين أساسيين دائما في تشكيلتي باريس سان جيرمان وريال مدريد على التوالي، وهو ما يفسّر صدارة فالفيردي لقائمة أكثر اللاعبين خوضا للدقائق.

Iron Man of 2024/25 ⏱️ Federico Valverde – 6,116 minutes in 72 games pic.twitter.com/R0fYYa6ZLd — 1хBet (@1xBet_Eng) July 16, 2025

وتاليا أكثر اللاعبين من الدوريات الخمسة الكبرى مشاركة بحسب الدقائق بالموسم الماضي 2024-2025: