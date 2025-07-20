إيقاف العداءة الكينية حاملة الرقم القياسي بسبب مادة محظورة

أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى عن إيقاف العداءة الكينية روث تشيبنغيتش مؤقتا، بعد ثبوت تناولها مادة "هيدروكلوروثيازيد"، وهي مادة محظورة دوليا، وذلك خلال فحص خضعت له في مارس/آذار الماضي.

وتعد تشيبنغيتش من أبرز الأسماء في سباقات المسافات الطويلة، إذ سجلت رقما قياسيا عالميا في ماراثون شيكاغو عام 2024 بزمن بلغ ساعتين و9 دقائق و56 ثانية، لتصبح أول امرأة تكسر حاجز الساعتين و10 دقائق في تاريخ الماراثون.

وبحسب بيان وحدة النزاهة، فإن العداءة البالغة من العمر (30 عاما) اختارت الخضوع لإيقاف مؤقت طوعي في أبريل/نيسان، قبل أن تُصدر الوحدة قرارا رسميا بالإيقاف المؤقت بعد استكمال التحقيقات الأولية.

وتُصنّف المادة المكتشفة ضمن قائمة المواد المحظورة التي تُستخدم أحيانا لإخفاء آثار منشطات أخرى.

وتواجه تشيبنغيتش احتمال الإيقاف لمدة تصل إلى عامين، في انتظار مثولها أمام هيئة تأديبية للنظر في القضية. ويأتي هذا التطور في ظل جهود مكثفة تبذلها السلطات الكينية بالتعاون مع الجهات الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات، بعد سلسلة من الحالات المشابهة في صفوف العدائين الكينيين خلال السنوات الأخيرة.