أوليفر كان يعود إلى التلفزيون الألماني بعد عامين على إقالته من بايرن ميونخ

يعود حارس المرمى السابق أوليفر كان للعمل مجددا بالتلفزيون الألماني في الموسم المقبل، وذلك بعد عامين من إقالته من منصب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ.

سيكون أوليفر كان ضيفا على برنامج جديد بقناة "سكاي" ألمانيا سيبث كل يوم خميس لمناقشة قضايا كرة القدم.

وأكد مسؤول بقناة سكاي أن كان لن يكون ضمن الأستوديو التحليلي لمباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وسبق أن ارتبط اسم أوليفر كان بالانضمام لمجلس إدارة نادي هيرتا برلين، وتردد أيضا أنه فشل في محاولة لشراء نادي بورتو.

واعتزل نجم وحارس مرمى منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق كرة القدم في 2008، وبعدها أصبح ضمن الأستوديو التحليلي لقناة (زد دي إف) حتى تقلد منصبه الإداري في النادي البافاري عام 2021.

وبقى كان (56 عاما) في منصبه عامين فقط، وتعرض للإقالة في أعقاب إقالة يوليان ناغلسمان المدير الفني للفريق.