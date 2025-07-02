كرات تنس بدورة ويمبلدون تتحوّل لمساكن للفئران

تكتسب فكرة تحويل كرات بطولة ويمبلدون للتنس إلى مساكن لفئران الحصاد لحمايتها من الانقراض زخما متزايدا، على الرغم من أنها ليست مبادرة جديدة تمامًا.

وبالتعاون مع صندوق الحياة البرية في أفون وغلامورغان ونورثمبرلاند، تم التبرع بالكرات لحماية فئران الحصاد.

هذه "المبادرة العبقرية" موجودة في الواقع منذ عدة سنوات، حيث تشارك ويمبلدون مع منظمات مختلفة للحفاظ على الحياة البرية، وخاصة تلك التي تركز على فئران الحصاد.

بدأت المبادرة عام 2000 عندما أصبحت فئران الحصاد مهددة بالانقراض بعد فقدان موطنها نتيجةً للزراعة والفيضانات.

كل عام، تستخدم ويمبلدون أكثر من 55 ألف كرة تنس خلال البطولة. وبينما يعاد استخدام بعضها أو بيعها، يتم التبرع بجزء كبير منها لأندية الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء بريطانيا.

يثقب دعاة الحفاظ على البيئة ثقبا صغيرا في كرات التنس المستعملة، ثم غالبًا ما يثبتونها على أعمدة أو يضعونها في النباتات الطويلة، على بعد حوالي متر واحد من الأرض.

فئران الحصاد، وهي كائنات صغيرة لا يتجاوز وزنها 4 غرامات، تبني بشكل طبيعي أعشاشًا معقدة من العشب المنسوج. ومع ذلك، أدت أساليب الزراعة الحديثة والتوسع الحضري وأحداث مثل الفيضانات إلى تقليص موائلها الطبيعية بشكل كبير.

يعد الجزء الداخلي المجوف والمقاوم للعوامل الجوية لكرة التنس من الأماكن الدافئة والمغلقة التي تفضلها هذه الفئران للتكاثر والمأوى.

ويساعد الوضع المرتفع على حمايتها من الحيوانات المفترسة مثل الثعالب وابن عرس والطيور الجارحة، التي تكون أكبر من أن تمر عبر الثقب الصغير.