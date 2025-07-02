تكرار لنهائي دوري الأبطال 2024.. ريال مدريد يواجه دورتموند بربع نهائي كأس العالم للأندية

ضرب بوروسيا دورتموند الألماني، موعدا مع ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد تحقيقه فوزا صعبا على مونتيري المكسيكي 2-1 الثلاثاء في ثمن النهائي.

ويدين دورتموند بفوزه للمهاجم الغيني سيرهو غيراسي الذي سجل هدفي الفوز (14 و24، فيما سجل لمونتيري جيرمان بيرتيرامي (48).

ووصل غيراسي، هداف دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، هدفه الـ37 في مختلف المسابقات مواصلا تألقه.

وفي تكرار لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والذي انتهى بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد، يلتقي "أسود الفيستيفال" مع "الميرينغي" الفائز على يوفنتوس الإيطالي 1-0، السبت 5 يوليو/تموز على ملعب "ميتلايف" في نيويورك الساعة الـ10 مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت غرينتش.

وتابع الفريق الألماني بقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش سلسلة مبارياته من دون خسارة ووصل إلى 11 مباراة في مختلف المسابقات.

وكان مونتيري قد تأهل إلى هذا الدور بعد تعادله المفاجئ 1-1 مع إنتر ميلان الإيطالي، وتعادله السلبي مع ريفر بلايت الأرجنتيني، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة 4-0.

وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة من دون الإنجليزي جوبي بيلينغهام، الشقيق الأصغر لجود لاعب الريال، بسبب نيله إنذارا ثانيا، ما يعني حرمان الجمهور من مواجهة بين الشقيقين في ربع النهائي.