جنون جماهير برشلونة بالقميص رقم "10" الخاص بلامين جمال

احتشدت جماهير برشلونة على أبواب المتاجر لشراء قميص لامين جمال الجديد الذي يحمل الرقم "10" الأسطوري الذي ارتداه دييغو مارادونا والهداف التاريخي والنجم الأول في تاريخ النادي ليونيل ميسي.

وعلى الرغم من أن تغيير الرقم لم يُعلن رسميا بعد فإن الجماهير تمكنت من شراء قميص لامين جمال، لأن الرقم أصبح متاحا بعد انتقال أنسو فاتي -الذي كان يرتدي الرقم- إلى فريق موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة.

واصطف مشجعو برشلونة منذ الصباح الباكر في "لا بوتيغا" لشراء قميص موسم 2025-2026 الجديد من متجر "سبوتيفاي" في الكامب نو، والذي من المتوقع أن يحقق مبيعات كبيرة، ويعود الفضل بذلك إلى تغيير رقم لامين جمال.

وكان البرسا أعلن -في وقت سابق- أن الموهبة الشابة سيرتدي القميص رقم "10" الأيقوني ابتداء من موسم 2025-2026.

تغيير قميص لامين جمال المرتقب -والذي ينقله من رقمه السابق "19" إلى الرقم "10"- سيعلن عنه رسميا في 13 يوليو/تموز الجاري، وهو ما يتزامن مع عيد ميلاده الـ18 وبداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وعند طلب قميص لامين جمال عبر الإنترنت تظهر رسالة تحذر من عدم تسليم الطقم الرسمي قبل أن يتم تأكيد تغيير الرقم.

وكُشف اليوم عن قميص البرسا الجديد للموسم المقبل، ويطبع متجر النادي الكتالوني قمصان لامين جمال رقم "10"، وأدت هذه الخطوة إلى مبيعات قياسية للقمصان.

ويعكس هذا القرار بمنح لامين جمال هذا الرقم الأسطوري ثقة برشلونة الهائلة في إمكانياته، ويوضح أن النادي يراه حجر الزاوية للمستقبل، وقادر على تحمل المسؤولية والعبء الهائلين للرقم "10" في برشلونة.