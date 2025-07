سبب غريب لطلب 10 من لاعبي يوفنتوس استبدالهم في مباراة ريال مدريد

أدلى الكرواتي إيغور تيودور مدرب يوفنتوس الإيطالي بتصريح صادم بعد إقصاء فريقه من منافسات كأس العالم للأندية على يد ريال مدريد الإسباني.

وخسر يوفنتوس أمس بنتيجة 0-1 أمام النادي الملكي في المباراة التي جرت على ملعب هارد روك لحساب الدور ثمن النهائي من مونديال الأندية، ليلحق بمواطنه إنتر الذي ودّع البطولة بالهزيمة 0-2 أمام فلومنينسي البرازيلي.

وكشف تيودور (47 عاما) في مؤتمر صحفي بعد المباراة أن عددا كبيرا من لاعبي فريقه طلبوا استبدالهم، علما بأن التبديلات المتاحة وفق القانون هي 5 فقط في كل مباراة.

وقال تيودور "10 لاعبين طلبوا مني التبديل، بسبب أمور عديدة أبرزها: الإرهاق بعد موسم طويل، والتوتر الناتج عن المباراة، ثم الحرّ الشديد الذي ضاعف معاناتنا".

🚨🗣️ Igor Tudor: "Ten Juventus players asked to be substituted" during their Club World Cup defeat to Real Madrid.

🥵 The last-16 clash in Miami was played in brutal conditions — 30°C temperature and 70% humidity.#Juventus #RealMadrid #ClubWorldCup pic.twitter.com/OlSIgcv9rj

— Trollkickoff (@sumitkadam20633) July 2, 2025