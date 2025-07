بالفيديو.. مشادة كلامية بين غولر وبيلينغهام لاعبي ريال مدريد في كأس العالم للأندية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو لمشادة كلامية بين نجمي ريال مدريد أردا غولر وجود بيلينغهام في المباراة ضد يوفنتوس بثمن نهائي كأس العالم للأندية، وخلّف موجة من ردود الفعل والتعليقات على المنصات.

وتأهل "الملكي" إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا صعبا على يوفنتوس بهدف نظيف سجله غونزالو غارسيا في بداية الشوط الثاني.

وحقق رجال المدرب تشابي ألونسو أكثر من فائدة من هذا الفوز، أبرزها: استمرار تألق المهاجم الشاب غارسيا، وصلابة الدفاع، وعودة كيليان مبابي من المرض، وتحسن أداء ريال مدريد مباراةً تلو الأخرى، ولكن لم تكن كل الأمور وردية فوق أرض الملعب.

وخلال الشوط الثاني، التقطت الكاميرات مواجهة كلامية متوترةً بين غولر وبيلينغهام، وتظهر اللقطات، جدالا محتدما وقريبا بين اللاعبين بسبب مركزهما في الملعب.

وبعد الجدال، حاول غولر شرح الموضوع لبيلينغهام، لكن اللاعب الإنجليزي بدا مستاءً من انتقادات زميله، بل ورفع إصبعه محذرا إياه، وحاول زميلهما الفرنسي أوريليان تشواميني، التوسط بينهما وتهدئة الأمور.

The argument between Arda Güler and Jude Bellingham is in the clearest image. Jude Bellingham got angry at Arda in the middle of the match. Arda got angry too. It is not nice for Bellingham to blame him and point the finger. There is no need for ego. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/a1Zpxx1808

