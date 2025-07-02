غونزالو غارسيا.. هدية ألونسو لريال مدريد في كأس العالم للأندية

يقدّم الشاب غونزالو غارسيا مهاجم ريال مدريد أداء لافتا في منافسات كأس العالم للأندية 2025، ليقترب من تحقيق أرقام دوّنها راؤول غونزاليس -المهاجم الأسطوري الأسبق للنادي الملكي- في بداياته.

وقاد غارسيا (21 عاما) فريقه ريال مدريد -أمس الثلاثاء- لبلوغ الدور ربع النهائي من مونديال الأندية، بعدما سجّل هدف الانتصار (1-0) على يوفنتوس الإيطالي في المباراة التي جرت على ملعب هارد لوك في الدور ثمن النهائي.

جونزالو يسجل الهدف الأول لريال مدريد برأسية رائعة ⚽️ تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 – يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/xePYL80MOC — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 1, 2025

وهذا الهدف هو الرابع لغارسيا في أول 10 مباريات خاضها مع ريال مدريد، وفق صحيفة "آس" الإسبانية.

وسجّل غارسيا حتى الآن 3 أهداف في كأس العالم للأندية، ليضيفها إلى أول أهدافه بقميص النادي الملكي، حين هز شباك ليغانيس في الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي 2024-2025.

وترى الصحيفة أن غارسيا يسير الآن على خطى راؤول، الذي سجل 5 أهداف في أول 10 مباريات له مع ريال مدريد.

🚨 Gonzalo García has 4 goals in 10 games for Real Madrid. He's matched Emilio Butragueño and is one behind Raúl at the same stage. @diarioas pic.twitter.com/zxyeVWQdm3 — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 2, 2025

وبعد مباراة يوفنتوس، علّق غونزالو غارسيا على مقارنته براؤول، قائلا "إنها مجاملة كبيرة لي. لقد حظيت بفرصة العمل معه لمدة عامين إذ كان مدربا وتعلمت منه الكثير. مقارنتي به تعد شرفا كبيرا".

في هذه الأثناء، أشاد مدرب "الميرنغي" تشابي ألونسو بما يقدّمه غارسيا للفريق، بقوله: "أرى أن تألقه ليس مفاجئا. إنه مهاجم كلاسيكي ويعيش المباراة لحظة بلحظة، يُذكّرني في بعض الأشياء براؤول، فهو دائما في المكان المناسب، ينتظر الفرصة ويقدّم الكثير للفريق، ولديه أيضا أخلاق عالية".

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ورغم أن المهاجم الشاب قد كسب بالفعل ثقة تشابي، فإن المدرب يطالبه بالمزيد، إذ قال: "نطلب منه الاستمرار بهذا المستوى وتسجيل مزيد من الأهداف، صحيح أني لم أتوقع أن يسجّل 3 أهداف في 4 مباريات (المونديال)، لكني كنت أثق به، وقد برهن أنه يستحق هذه الثقة".

ويبدو أن ألونسو قد تعلّم من الخطأ الذي وقع فيه سلفه كارلو أنشيلوتي، إذ لم يثق الأخير بغونزالو ولم يمنحه كثيرا من الدقائق عندما افتقر ريال مدريد لمهاجم صريح الموسم الماضي، رغم أن اللاعب سجّل هدف الفوز (3-2) بمرمى ليغانيس بكأس الملك في الثواني الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أشارت صحيفة آس إلى أن المباريات الـ10 الأولى لغارسيا مع ريال مدريد ليست إلا مجرّد أرقام، فهناك من اللاعبين من سجلوا مثلها وربما أفضل، لكنهم اختفوا من تاريخ النادي الملكي، مثل خافيير بورتيو الذي هز الشباك 7 مرات خلال عدد مباريات مماثل.

ويأتي تألق غارسيا في "التوقيت المناسب"، إذ كان ريال مدريد يناقش فكرة التعاقد مع مهاجم صريح جديد ليعزز به الفريق تماما، كما فعل خوسيلو في موسم 2023-2024، لكن كل الدلائل الآن تشير إلى أن هذا النقاش قد خفت قليلا، وأن اللاعب سيجد مكانا له في الفريق الأول، وفق صحيفة آس.

ويبقى السؤال المطروح إذا ما كان غارسيا سيقبل بدور ثانوي والجلوس على مقاعد البدلاء، خصوصا مع عودة البرازيلي إندريك من الإصابة، لكن "الواضح أن غونزالو كسب ثقة ألونسو والنادي، وهذا ليس بالأمر القليل".