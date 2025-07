غونزالو غارسيا.. هدية ألونسو لريال مدريد في كأس العالم للأندية

يقدّم الشاب غونزالو غارسيا مهاجم ريال مدريد أداء لافتا في منافسات كأس العالم للأندية 2025، ليقترب من تحقيق أرقام دوّنها راؤول غونزاليس -المهاجم الأسطوري الأسبق للنادي الملكي- في بداياته.

وقاد غارسيا (21 عاما) فريقه ريال مدريد -أمس الثلاثاء- لبلوغ الدور ربع النهائي من مونديال الأندية، بعدما سجّل هدف الانتصار (1-0) على يوفنتوس الإيطالي في المباراة التي جرت على ملعب هارد لوك في الدور ثمن النهائي.

وهذا الهدف هو الرابع لغارسيا في أول 10 مباريات خاضها مع ريال مدريد، وفق صحيفة "آس" الإسبانية.

وسجّل غارسيا حتى الآن 3 أهداف في كأس العالم للأندية، ليضيفها إلى أول أهدافه بقميص النادي الملكي، حين هز شباك ليغانيس في الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي 2024-2025.

وترى الصحيفة أن غارسيا يسير الآن على خطى راؤول، الذي سجل 5 أهداف في أول 10 مباريات له مع ريال مدريد.

🚨 Gonzalo García has 4 goals in 10 games for Real Madrid.

He's matched Emilio Butragueño and is one behind Raúl at the same stage. @diarioas pic.twitter.com/zxyeVWQdm3

— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 2, 2025