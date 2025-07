شاهد.. برشلونة يكشف عن قميص موسم 2025-2026

كشف برشلونة بطل الثلاثية المحلية في إسبانيا عن القميص الذي سيرتديه الفريق الأول رسميا خلال منافسات الموسم الكروي المقبل 2025-2026.

ونشر النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو ظهر فيه عدد من لاعبي الفريق وهم يرتدون القميص الجديد.

ومن أبرز اللاعبين الذين ظهروا في الفيديو البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا وكوكبة من النجوم الشباب، في مقدمتهم لامين جمال وبيدري، إلى جانب فيرمين لوبيز وأليخاندر بالدي.

Definim el demà. Som un equip amb ganes, amb fam, amb molt per dir i tot per viure. No venim a seguir el camí, venim a marcar-lo. Això és el que som: reals, propers, sense filtres. Parlem com sentim, ens vestim com som i juguem com sabem. El demà comença aquí. I nosaltres el… pic.twitter.com/5fX5t7aA5p

— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 2, 2025