شاهد.. برشلونة يكشف عن قميص موسم 2025-2026

كشف برشلونة بطل الثلاثية المحلية في إسبانيا عن القميص الذي سيرتديه الفريق الأول رسميا خلال منافسات الموسم الكروي المقبل 2025-2026.

ونشر النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو ظهر فيه عدد من لاعبي الفريق وهم يرتدون القميص الجديد.

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ومن أبرز اللاعبين الذين ظهروا في الفيديو البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا وكوكبة من النجوم الشباب، في مقدمتهم لامين جمال وبيدري، إلى جانب فيرمين لوبيز وأليخاندر بالدي.

Definim el demà. Som un equip amb ganes, amb fam, amb molt per dir i tot per viure. No venim a seguir el camí, venim a marcar-lo. Això és el que som: reals, propers, sense filtres. Parlem com sentim, ens vestim com som i juguem com sabem. El demà comença aquí. I nosaltres el… pic.twitter.com/5fX5t7aA5p — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 2, 2025

وأرفق الحساب تعليقا على مقطع الفيديو كتب فيه "نحن من نحدد الغد، نحن فريق لديه الحماس والطموح والكثير ليفعله وكل شيء ليعيشه".

وأضاف "لم نأتِ لنسير على الطريق، بل جئنا لنرسمه".

وختم "هذه حقيقتنا، صادقون، قريبون من دون تكلف، نتحدث كما نشعر ونرتدي ما يعبر عنا، ونلعب كما نعرف، الغد يبدأ هنا ونحن من يحدده".

وتضمنت كواليس تصوير الإعلان "حوارا عفويا" بين اللاعبين وفق وصف صحيفة "سبورت" الإسبانية، وفيه قال لامين جمال "هذا القميص تفوح منه رائحة دوري الأبطال يا أخي" ليردّ عليه ليفاندوفسكي "إنه جميل".

وأضاف جمال "في الحقيقة نحن نلعب بشكل جيد دائما"، وهنا يظهر بيدري بالقول "أجمل لحظة كانت الاحتفالات في الشوارع"، في إشارة منه إلى الألقاب المحلية الثلاثة التي حققها برشلونة في الموسم الماضي.

وهنا قال لامين مرة أخرى "كانت لحظة رائعة عندما فزنا بالسوبر الإسباني"، ثم تابع "تعرف ما الذي أعجبني أكثر؟ الفوز 4-0 في البرنابيو"، في إشارة إلى كلاسيكو الدور الأول في الليغا.

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من جهته، كشف برشلونة عن بعض الابتكارات في التصميم الجديد، حيث أعيد تصور الخطوط الزرقاء والحمراء التقليدية مع تدرجات جديدة تمنح "إيقاعا وطاقة".

📸 | برشلونة @FCBarcelona 🇪🇸 يكشف عن قميص الفريق في الموسم الجديد 2025 – 2026 pic.twitter.com/S1wIGsPj60 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 2, 2025

وداخل ياقة القميص كُتبت "إف سي برشلونة"، وهناك تفاصيل بالألوان تربط النادي بعلم كتالونيا موجودة على الظهر أسفل الرقبة مباشرة، أما السراويل الزرقاء فتبرز فيها خطوط أفقية على الحواف وخطوط عمودية على الأرجل.

أما شعار سبوتيفاي فيظهر في الجهة الأمامية إلى جانب شعار نايكي، في حين يستمر شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (يو إن إتش سي آر) في الظهور أسفل أرقام اللاعبين.

وأكدت الصحيفة أن جماهير برشلونة توافدت على متاجر سبوتيفاي كامب نو واصطفت في طوابير طويلة للحصول على القميص الجديد.

⏱️3,2,1…Ya se puede comprar la nueva camiseta del Barça 💥💥 📽️ @DBR8 pic.twitter.com/xIV0Lcp4AO — Diario SPORT (@sport) July 2, 2025

وأتمت "جاء البعض منهم بهدف واضح وهو شراء القميص ووضع الرقم 10 الخاص بلامين عليه، في حين فضّل آخرون معاينة القميص وانتظار يوم 13 يوليو/تموز (عيد ميلاد اللاعب) لتأكيد رسمية الأمر قبل الشراء".