شاهد.. بطاقة صفراء تؤجل أول مواجهة كبرى بين الأخوين بيلينغهام

يغيب الشاب الإنجليزي جوب بيلينغهام لاعب بوروسيا دورتموند عن المباراة المقبلة لفريقه في كأس العالم للأندية بسبب تراكم البطاقات الملونة.

وبعد فوزه فجر اليوم على مونتيري المكسيكي 2-1 في الدور ثمن النهائي، ضرب بوروسيا دورتموند موعدا ناريا مع ريال مدريد في ربع النهائي يوم السبت المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.

وتلقى جوب بطاقة صفراء أمام مونتيري إثر تدخّل قوي في لقطة لم تكن مؤثرة من الأساس، وهي الثانية له في البطولة، ومن ثم ستحرمه من مواجهة شقيقه جود لاعب ريال مدريد في تلك المباراة المرتقبة.

ويمّر جوب بحالة من الإحباط بسبب هذه البطاقة الصفراء، وفق ما أكد نيكو كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند بعد المباراة ضد مونتيري.

وقال كوفاتش "رأينا جميعا أنه كان محبطا للغاية. أعتقد أنه لم يكن يعلم تماما أن البطاقة الصفراء الثانية تعني الإيقاف في هذه المرحلة. لقد بدا متفاجئا قليلا".

ورغم هذا الغياب، فإن كوفاتش يتوقع أنه سيكون هناك مناسبة قادمة سيلعب فيها الشقيقان جوب وجود ضد بعضهما بعضا.

𝐍𝐎 𝐉𝐎𝐁𝐄 🆚 𝐉𝐔𝐃𝐄 😔 Jobe Bellingham picked up a yellow card against Monterrey, meaning he’ll miss the semi-final against Real Madrid ❌ pic.twitter.com/JcCsBVLyTi — 433 (@433) July 2, 2025

وأضاف "هو (جوب) لا يزال صغيرا وشقيقه كذلك. أنا مقتنع أنهما سيتواجهان مستقبلا ربما الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا أو في المستقبل لاحقا".

وتابع كوفاتش "كان من الجميل أن يلتقيا في كأس العالم للأندية، لكن هذا لن يحدث الآن. سيشارك لاعب آخر بدلا من جوب".

واضطر كوفاتش إلى استبدال جوب في الدقيقة 55 لتجنّب خطر حصول اللاعب على بطاقة حمراء، وبالتالي إكمال مواجهة مونتيري بعشرة لاعبين.

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وأوضح "لم أستبدله بسبب أدائه بل لأن لديه بطاقة صفراء في هذه المباراة. رأيتم أننا خضنا مواجهات بدنية قوية ولم أرغب في المخاطرة بحصوله على البطاقة الثانية".

وترى صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذه البطاقة الصفراء ربما كانت مصدر سعادة لمارك ودينيس والدي جوب وجود، لأنهما لن "يضطرا إلى تحمّل مشاعر متناقضة في مباراة قد تشهد تدخلات قوية بين ابنيهما".

ويسير جوب (19 عاما) على خط شقيقه جود (22 عاما) بعد انتقال الأول إلى بوروسيا دورتموند قادما من سندرلاند، وذلك في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ودافع جود عن ألوان الفريق الألماني لثلاثة مواسم بعد انضمامه له عام 2020 قادما من بيرمنغهام سيتي قبل أن يوقّع لريال مدريد عام 2023.

يُذكر أن كلا الفريقين ريال مدريد وبورسيا دورتموند لم يخسرا أي مباراة في كأس العالم للأندية حتى الآن، حيث حققا 3 انتصارات وتعادلا واحدا لكل منهما.