شاهد.. بطاقة صفراء تؤجل أول مواجهة كبرى بين الأخوين بيلينغهام

يغيب الشاب الإنجليزي جوب بيلينغهام لاعب بوروسيا دورتموند عن المباراة المقبلة لفريقه في كأس العالم للأندية بسبب تراكم البطاقات الملونة.

وبعد فوزه فجر اليوم على مونتيري المكسيكي 2-1 في الدور ثمن النهائي، ضرب بوروسيا دورتموند موعدا ناريا مع ريال مدريد في ربع النهائي يوم السبت المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.

وتلقى جوب بطاقة صفراء أمام مونتيري إثر تدخّل قوي في لقطة لم تكن مؤثرة من الأساس، وهي الثانية له في البطولة، ومن ثم ستحرمه من مواجهة شقيقه جود لاعب ريال مدريد في تلك المباراة المرتقبة.

ويمّر جوب بحالة من الإحباط بسبب هذه البطاقة الصفراء، وفق ما أكد نيكو كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند بعد المباراة ضد مونتيري.

وقال كوفاتش "رأينا جميعا أنه كان محبطا للغاية. أعتقد أنه لم يكن يعلم تماما أن البطاقة الصفراء الثانية تعني الإيقاف في هذه المرحلة. لقد بدا متفاجئا قليلا".

ورغم هذا الغياب، فإن كوفاتش يتوقع أنه سيكون هناك مناسبة قادمة سيلعب فيها الشقيقان جوب وجود ضد بعضهما بعضا.

𝐍𝐎 𝐉𝐎𝐁𝐄 🆚 𝐉𝐔𝐃𝐄 😔

Jobe Bellingham picked up a yellow card against Monterrey, meaning he’ll miss the semi-final against Real Madrid ❌ pic.twitter.com/JcCsBVLyTi

— 433 (@433) July 2, 2025