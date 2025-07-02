ريال مدريد على موعد مع أرقام قياسية جديدة في كأس العالم للأندية

يقف نادي ريال مدريد على بُعد مباراتين فقط من تحطيم الرقم القياسي لعدد المباريات في موسم واحد في تاريخ الكرة الأوروبية.

وخاض ريال مدريد أمس مباراته الرسمية رقم 66 خلال الموسم الكروي 2024-2025، وذلك ضد نظيره يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وعادل ريال مدريد الرقم القياسي الخاص به بعدد المباريات في موسم واحد عندما شارك في 66 مباراة في موسم 2001-2002.

El Real Madrid disputará el sábado su partido oficial nº 67 de la temporada 2024/25 Superará el registro de la campaña 2001/02, cuando jugó 66 partidos 📸 @realmadrid pic.twitter.com/GSIY4tgWJQ — LaLigaEnNúmeros 🇪🇸 (@laligaennumeros) July 2, 2025

وضرب النادي الملكي موعدا أوروبيا خالصا مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني يوم السبت المقبل، وذلك في الدور ربع النهائي من البطولة، وهي مباراة مكررة من نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

وستكون القمة الإسبانية الألمانية المباراة رقم 67 لريال مدريد بالموسم، ليتساوى مع فريقين إنجليزيين في الرقم القياسي لعدد المباريات التي خاضها نادٍ أوروبي في موسم واحد.

وخاض الثنائي الإنجليزي ليفربول وتشلسي العدد المذكور نفسه من المباريات خلال موسمي 1983-1984 و2012-2013 على التوالي.

وإذا نجح فريق المدرب تشابي ألونسو في تجاوز عقبة بوروسيا دورتموند والتأهل إلى المربع الذهبي، سيخوض المباراة رقم 68 ضد الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني لينفرد حينها بالرقم القياسي في عدد المباريات بموسم واحد.

وإذا وصل ريال مدريد إلى المباراة النهائية، فإن الفريق الملكي سينهي الموسم بـ69 مباراة رسمية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الأوروبية، وفقما تؤكد الصحيفة ذاتها.

إعلان

وعلقت صحيفة "ماركا" على ذلك بالقول "هذا إنجاز لا يعكس رقما قياسيا جديدا فقط، بل يُبرز أيضا قدرة الفريق على الصمود والتكيّف وسط جدول مزدحم".

ولم يعرف ريال مدريد طعما للراحة في موسم 2024-2025 بعدما وصل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بنظامه الجديد، ولعب جميع مباريات الدوري الإسباني وكأس الملك وصولا إلى النهائي وكذلك مباريات كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية "إنتركونتننتال"، ثم السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية بنسختها الموسعة.

وفي بعض الأحيان خاض لاعبو ريال مدريد مباريات بأشواط إضافية، وهي عوامل مجتمعة دفعت الفريق إلى بذل مجهود بدني إضافي.

ويبرز اسم لاعبين في ريال مدريد يُعدّان رمزا للموسم "الطويل والشاق" هما فيديريكو فالفيردي الذي قد يصل إلى 72 مباراة رسمية (مع النادي ومنتخب أوروغواي) ولوكا مودريتش الذي قد ينهي الموسم بـ73 مباراة رسمية (مع النادي ومنتخب كرواتيا)، إذا بلغ النادي الملكي نهائي كأس العالم للأندية.