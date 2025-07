حقيقة دعوة هالاند للمغربي بونو للانضمام إلى مانشستر سيتي

كشف النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي حقيقة طلبه من المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال الانضمام للفريق الإنجليزي، بعد تألقه خلال مباراة الفريقين في ثمن نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.

وظهر هالاند بعد المباراة في مقطع فيديو قصير وهو يصافح بونو ويهنئه بحرارة على الأداء الخرافي الذي قدّمه، إذ قام الأخير بـ10 تصديات مؤثرة بينها 3 في الشوط الأول والهلال متأخر بالنتيجة الأمر الذي ساعد "الزعيم" على العودة وتحقيق الانتصار المثير (4-3) في النهاية.

وفي ذلك المقطع أشار هالاند إلى بونو بإيماءة، فسّرها كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنها دعوة لانضمام الحارس المغربي إلى صفوف مانشستر سيتي، معتقدين بأنه قال له "تعال معنا".

ويبدو أن هذا التفسير وصل إلى مسامع المهاجم النرويجي الذي سارع إلى نفي ذلك بشكل قاطع.

ونشر هالاند صور تلك اللقطة التي جمعته بالمغربي بونو عبر خاصية "القصة" بحسابه الرسمي على "إنستغرام" مرفقا إياها بتعليق "ليس صحيحا".

Erling Haaland denies claims that he told Al Hilal’s Bono to join #ManCity after last night’s #FIFACWC defeat. pic.twitter.com/Shigqp0Gtr

— City Xtra (@City_Xtra) July 1, 2025