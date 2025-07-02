رياضة|كأس العالم للأندية|الولايات المتحدة الأميركية

حقيقة دعوة هالاند للمغربي بونو للانضمام إلى مانشستر سيتي

ORLANDO, FLORIDA - JUNE 30: Erling Haaland of Manchester City FC (L) and Yassine Bounou of Al Hilal (R) looks on during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between Manchester City and Al-Hilal at Camping World Stadium on June 30, 2025 in Orlando, Florida. (Photo by Qian Jun/Sports Press Photo/Getty Images)
ياسين بونو حارس الهلال (يمين) تألق أمام هالاند ورفاقه في مانشستر سيتي خلال مباراة الفريقين بكأس العالم للأندية (غيتي)
2/7/2025-|آخر تحديث: 16:45 (توقيت مكة)

كشف النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي حقيقة طلبه من المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال الانضمام للفريق الإنجليزي، بعد تألقه خلال مباراة الفريقين في ثمن نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.

وظهر هالاند بعد المباراة في مقطع فيديو قصير وهو يصافح بونو ويهنئه بحرارة على الأداء الخرافي الذي قدّمه، إذ قام الأخير بـ10 تصديات مؤثرة بينها 3 في الشوط الأول والهلال متأخر بالنتيجة الأمر الذي ساعد "الزعيم" على العودة وتحقيق الانتصار المثير (4-3) في النهاية.

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وفي ذلك المقطع أشار هالاند إلى بونو بإيماءة، فسّرها كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنها دعوة لانضمام الحارس المغربي إلى صفوف مانشستر سيتي، معتقدين بأنه قال له "تعال معنا".

ويبدو أن هذا التفسير وصل إلى مسامع المهاجم النرويجي الذي سارع إلى نفي ذلك بشكل قاطع.

ونشر هالاند صور تلك اللقطة التي جمعته بالمغربي بونو عبر خاصية "القصة" بحسابه الرسمي على "إنستغرام" مرفقا إياها بتعليق "ليس صحيحا".

ولم يكشف هالاند عن فحوى الحوار القصير أو الكلمات التي وجهها إلى بونو (34 عاما) مكتفيا بنفي صحة التفسيرات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان هالاند قد سجّل الهدف الثاني للسيتي بمرمى الهلال في المباراة التي جرت فجر أمس الثلاثاء وانتهت بفوز تاريخي للفريق السعودي.

وشارك هالاند في 4 مباريات بمونديال الأندية سجّل خلالها 3 أهداف وقدّم لزملائه تمريرة حاسمة وحيدة.

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في الأثناء أشادت صحيفة "آس" الإسبانية بمستوى بونو في تلك المباراة وقالت "كان أداؤه ضد مانشستر سيتي حاسما للغاية وساهم بشكل كبير في تحقيق مفاجأة البطولة الكبرى بإقصاء فريق غوارديولا".

وأضافت "لا يمكن الحديث عن تلك المباراة دون الإشارة إلى التألق المبهر للحارس المغربي، وفي سن 34 عاما يواصل تقديم مستوى عال من الثبات والتألق تماما كما فعل طوال مسيرته وأكد أنه ما زال قادرا على المنافسة في أعلى المستويات".

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي من كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل عند الساعة 10 مساء (22:00) بتوقيت مكة والدوحة.

المصدر: مواقع إلكترونية

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