حقيقة دعوة هالاند للمغربي بونو للانضمام إلى مانشستر سيتي

كشف النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي حقيقة طلبه من المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال الانضمام للفريق الإنجليزي، بعد تألقه خلال مباراة الفريقين في ثمن نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.

وظهر هالاند بعد المباراة في مقطع فيديو قصير وهو يصافح بونو ويهنئه بحرارة على الأداء الخرافي الذي قدّمه، إذ قام الأخير بـ10 تصديات مؤثرة بينها 3 في الشوط الأول والهلال متأخر بالنتيجة الأمر الذي ساعد "الزعيم" على العودة وتحقيق الانتصار المثير (4-3) في النهاية.

وفي ذلك المقطع أشار هالاند إلى بونو بإيماءة، فسّرها كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنها دعوة لانضمام الحارس المغربي إلى صفوف مانشستر سيتي، معتقدين بأنه قال له "تعال معنا".

ويبدو أن هذا التفسير وصل إلى مسامع المهاجم النرويجي الذي سارع إلى نفي ذلك بشكل قاطع.

ونشر هالاند صور تلك اللقطة التي جمعته بالمغربي بونو عبر خاصية "القصة" بحسابه الرسمي على "إنستغرام" مرفقا إياها بتعليق "ليس صحيحا".

Erling Haaland denies claims that he told Al Hilal’s Bono to join #ManCity after last night’s #FIFACWC defeat. pic.twitter.com/Shigqp0Gtr — City Xtra (@City_Xtra) July 1, 2025

ولم يكشف هالاند عن فحوى الحوار القصير أو الكلمات التي وجهها إلى بونو (34 عاما) مكتفيا بنفي صحة التفسيرات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان هالاند قد سجّل الهدف الثاني للسيتي بمرمى الهلال في المباراة التي جرت فجر أمس الثلاثاء وانتهت بفوز تاريخي للفريق السعودي.

وشارك هالاند في 4 مباريات بمونديال الأندية سجّل خلالها 3 أهداف وقدّم لزملائه تمريرة حاسمة وحيدة.

مانشستر سيتي يعود بالنتيجة سريعا لتصبحة الان نتيجة المباراة 2/2 ⚽⚽#MBCMASR2 #عيش_البطولة pic.twitter.com/g7Q7Zcc0US — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) July 1, 2025

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في الأثناء أشادت صحيفة "آس" الإسبانية بمستوى بونو في تلك المباراة وقالت "كان أداؤه ضد مانشستر سيتي حاسما للغاية وساهم بشكل كبير في تحقيق مفاجأة البطولة الكبرى بإقصاء فريق غوارديولا".

وأضافت "لا يمكن الحديث عن تلك المباراة دون الإشارة إلى التألق المبهر للحارس المغربي، وفي سن 34 عاما يواصل تقديم مستوى عال من الثبات والتألق تماما كما فعل طوال مسيرته وأكد أنه ما زال قادرا على المنافسة في أعلى المستويات".

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي من كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل عند الساعة 10 مساء (22:00) بتوقيت مكة والدوحة.